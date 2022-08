SteelSeries po cichu rozszerza linię słuchawek Arctis Nova

Pod koniec maja zadebiutowały flagowe słuchawki nowej generacji od SteelSeries, czyli Nova Pro (Wireless). Jak się jednak okazuje, producent po cichu wprowadził do sprzedaży trzy kolejne propozycje z serii Nova – 1, 3 oraz 7. Bardzo przypominają model Pro, ale cechują się naprawdę solidnymi, niższymi cenami.

SteelSeries ma nowe słuchawki z serii Arctis Nova

Serię Nova uzupełnią całkowicie trzy nowe modele, które pod względem designu bardzo przypominają topowy model, jednak cechują się niższymi cenami. Rozpocznę od Arctis Nova 1, czyli podstawowy tegoroczny model producenta, który jest bezpośrednim następcą udanych Arctis 1.

SteelSeries Arctis Nova 1 bazują na przetwornikach neodymowych o średnicy 40 mm, mają zakres 20-22000 Hz i impedancje na poziomie 36Ω. Wspierają system akustyczny Nova, który ma zapewnić wysoką głębię generowanego dźwięku – sprzęt ma być wzmacniany przy pomocy oprogramowania. Urządzenie jest kompatybilne z technologią dźwięku przestrzennego – zarówno Tempest 3D Audio w PS5, jak i Microsoft Spatial Sound.

Podstawowe tegoroczne Arctisy są leciutkie, bo ważą 236 gram, nauszniki wykonane są z oddychającej siateczki. Słuchawki mają wbudowany, chowany mikrofon ClearCast Gen 2 z technologią redukcji hałasu z otoczenia do 25 dB. Słuchawki podłączamy przy pomocy kabla ze złączem Jack 3,5 mm. Za Arctis Nova 1 przyjdzie nam zapłacić 349 złotych.

Natomiast SteelSeries Arctis Nova 3 nie będą mocno różniły się od jedynek. Pod względem specyfikacji są bardzo podobne, bazują na tych samych przetwornikach i mają też ten sam mikrofon na pokładzie. Czym się zatem wyróżniają na tle modelu niżej? Zamiast kabla Jack 3,5 mm jest przewód USB-C (z adapterem do USB-A).

Co więcej, Arctis Nova 3 mają podświetlenie RGB, którym można sterować przy pomocy oprogramowania SteelSeries GG. Słuchawki są też nieco cięższe, bo ważą 253 g.

Słuchawki SteelSeries Arctis Nova 3 w oficjalnym sklepie producenta kosztują 549 złotych.

Są też bezprzewodowe Arctis Nova 7

Obok przewodowych Arctis Nova 1 i 3, do sprzedaży trafiły także bezprzewodowe Arctisy Nova 7, które są najbardziej zaawansowane ze wszystkich. Cechą wspólną są te same, 40-mm przetworniki, chowany mikrofon ClearCast Gen 2, jednak tutaj mamy do czynienia ze słuchawkami bezprzewodowymi.

SteelSeries Arctis Nova 7 łączą się z urządzeniem przy pomocy modułu Bluetooth bądź 2,4 GHz. Bateria ma zapewnić do 38 godzin pracy w trybie 2,4 GHz i do 26 godzin w trybie 2,4 GHz + Bluetooth. Tak, Arctis Nova 7 są w stanie połączyć się jednocześnie z dwoma urządzeniami – zupełnie jak Arctis Nova Pro Wireless.

Ładowanie odbywa się przez dołączony do zestawu przewód USB-C. Po 15 minutach na kablu słuchawki mają działać aż 6 godzin.

SteelSeries Arctis Nova 7 zostały wycenione na 959 złotych.