Stare Chromebooki mają mieć aktualną wersję przeglądarki

Google zamierza oddzielić aktualizacje Chrome’a od nowych wydań Chrome OS. Powinno to pozytywnie przełożyć się na poziom bezpieczeństwa użytkowników.

Problem z aktualizacjami w Chrome OS

Nie musimy posiadać najnowszej wersji Windowsa, Androida, iOS czy macOS, aby móc pobierać aktualizacje do przeglądarek internetowych. Niestety, nie dotyczy to Chrome OS, systemu instalowanego na Chromebookach. Aktualizacje przeglądarki Google Chrome są bowiem powiązane z wersjami całego systemu operacyjnego.

Jeśli więc zakończy się wsparcie dla komputera z Chrome OS, to użytkownik pozostaje nie tylko ze starą wersją systemu, ale również nie będzie otrzymywał nowych wydań Google Chrome. Traci więc dostęp do nowych funkcji i co ważniejsze, także do poprawek bezpieczeństwa.

Google szykuje zmiany w sposobie aktualizacji Chrome’a

Serwis 9to5Google, powołując się na zmiany odkryte w ustawieniach flag w Google Chrome, informuje o nowych planach firmy z Mountain View. Google ma pracować nad oddzieleniem aktualizacji przeglądarki od wydań Chrome OS.

Projekt jest już rozwijany od kilku miesięcy pod nazwą kodową LaCrOS. Jak wynika z dokumentacji, celem programistów Google jest umieszczenie możliwe jak najnowszej wersji Chrome’a na starych Chromebookach. System aktualizacji przeglądarki ma zbliżyć się do tego stosowanego w innych systemach operacyjnych – nie trzeba będzie posiadać najnowszego Chrome’a OS, aby korzystać aktualnej wersji Chrome’a.

Jeśli LaCrOS uda się wdrożyć do Chrome OS, to będzie to świetna wiadomość dla właścicieli starszych urządzeń, które przestały być wspierane. Zyskają oni bowiem możliwość pobierania aktualizacji przeglądarki, czyli dostęp do nowych funkcji i łatek bezpieczeństwa. Powinno to przełożyć się nie tylko na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa, ale również na wydłużenie żywotności Chromebooków.

W związku z tym, że będzie to jedna z ważniejszych zmian w Chrome OS i wymaga od programistów sporo pracy, to trudno dziś wskazać, kiedy zostanie wdrożona. Niewykluczone, że właściciele Chromebooków będą musieli jeszcze trochę poczekać.

Polecamy również:

źródło 9to5Google