Google Chrome 81 już jest. Grupowanie kart i usprawnione powiadomienia

Google udostępniło nową wersję Chrome’a na Windowsa, macOS i Linuksa. Aktualizacja przeglądarki wprowadza grupowanie kart, ulepszone powiadomienia, a także rozpoczyna testy innych nowości.

Grupowanie kart w Google Chrome

Ze względu na panującą pandemię koronawirusa SARS-CoV 2, na Chrome’a 81 musieliśmy poczekać trochę dłużej niż wskazywał początkowy harmonogram. Opóźnienia wpłyną również na kolejne aktualizacje przeglądarki – Google podjęło decyzję o przeskoczeniu od razu do Chrome’a 83, wersja 82 w ogóle się nie pojawi.

Wśród głównych nowości należy wymienić funkcję grupowania kart. Należy zaznaczyć, że nie jest ona domyślnie włączona – trzeba ją aktywować ręcznie. W tym celu użytkownik musi przejść do ustawień flag, wpisując w pasku adresu chrome://flags/#tab-groups. Przy opcji „Tab Groups” powinien wybrać „Enabled” i ponownie uruchomić przeglądarkę.

Mimo iż grupowanie kart nie jest włączone od początku, to działa bez żadnych problemów. W celu dodania otwartej strony do grupy musimy kliknąć na kartę prawym przyciskiem myszy i wybrać „Dodaj do nowej grupy”. Każda grupa może składać się z kilku kart, które wyróżnione są jednym z dostępnym kolorów. Dodatkowo, do grupy przypiszemy jej indywidualną nazwę.

Funkcja skierowana jest przede wszystkim dla osób, które korzystają z wielu otwartych stron. Dzięki grupowaniu zbiór wybranych kart po prostu łatwiej odróżnić od pozostałych.

Ulepszone powiadomienia i testy innych nowości

Nowe API pozwala stronom internetowym i webowym aplikacjom na wyświetlanie liczby nieodebranych powiadomień na ikonach. Jak podkreśla Google, ta metoda jest mniej inwazyjna niż wyskakujące komunikaty, które mogą niepotrzebnie rozpraszać użytkownika. Funkcja powinna sprawdzić się m.in. przy informowaniu o nowych wiadomościach e-mail czy powiadomieniach z serwisów społecznościowych.

W Chrome 81 ruszają testy API Web XR Device, które zapewnia dostęp do rozszerzonej rzeczywistości bezpośrednio w przeglądarce, bez konieczności instalowania dodatkowych narzędzi. Przeglądarka Google w tym celu wykorzystuje czujniki wbudowane w urządzenie i kamerkę. Testowana jest również funkcja Web NFC, czyli możliwość wykorzystania NFC przez aplikacje webowe.

Aktualizacja to też inne ulepszenia i drobne poprawki. Usunięte zostały także wcześniej zgłoszone błędy. Google Chrome 81 powinien być już dostępny dla wszystkich użytkowników.

źródło: 9to5Google, Google

