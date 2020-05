Odświeżone gry Quantic Dream już 18 czerwca na platformie Steam

W marcu zeszłego roku sieć obiegła bardzo zaskakująca wiadomość. Oto jedne z najmocniejszych tytułów ekskluzywnych dla PlayStation – produkcje studia Quantic Dream – miały zmierzać na komputery osobiste, jednak ograniczając się jedynie do Epic Games Store. W końcu i osoby nieprzekonane do platformy twórców Fortnite będą mogły sprawdzić jedne z najlepszych przygodówek ostatnich lat, bowiem już wkrótce zostaną one udostępnione również na Steam.

Gry od Quantic Dream stanowiły całkiem mocną kartę przetargową w wojnie pomiędzy konsolami i są one do dziś uznawane za jedne z najważniejszych produkcji debiutujących pierwotnie na platformach Sony.

Dzieła te były rewolucyjne pod względem swojej historii wydawniczej, ponieważ zapoczątkowały proces wydawania znanych hitów z konsol „niebieskich” na innych platformach. Wieść o rezygnacji z ekskluzywności dla PlayStation mocno zszokowała fanów japońskiej firmy, a Quantic Dream spotkało się z falą hejtu zagorzałych fanów platformy.

Już 18 czerwca do sklepu Steam trafią trzy najnowsze produkcje studia – Heavy Rain, Beyond: Two Souls i Detroit: Become Human. Nie podano cen gier, jednak z całą pewnością będzie ona taka sama jak na Epic Games Store i być może doczekamy się premierowej obniżki z okazji wydania produkcji na nowej platformie.

Ponadto każda z gier ma darmową wersję demonstracyjną, którą pobrać możecie bezpośrednio z jej strony na platformie Steam. To dobra okazja aby sprawdzić jak gry będą działać na Waszym sprzęcie, co może okazać się szczególnie przydatne w przypadku Detroit: Become Human, które na starcie miało problemy z optymalizacją nawet na najmocniejszym sprzęcie.

Finally! Heavy Rain, Beyond Two Souls and Detroit: Become Human are coming to Steam on June 18! #QuanticStream

Download the free demos NOW:

Heavy Rain: https://t.co/vgyWgO3YBt

Detroit: https://t.co/SbIxbSbfoR

Beyond: https://t.co/P51sXvOhwm pic.twitter.com/83TaO6x7Ai

— QUANTIC DREAM (@Quantic_Dream) May 25, 2020