Bez tego sprzętu nie wsiadam za kierownicę. Teraz kupisz go w dobrej promocji

Są takie przedmioty, bez których nie wsiadam za kierownicę. Wcale nie chodzi tutaj wyłącznie o dokumenty, smartfon, kamizelki odblaskowe czy apteczkę, a o niewielki sprzęt, który może mi znacznie pomóc, gdy ktoś uszkodzi mój samochód.

Wideorejestratory Mio teraz ze zwrotem pieniędzy

Wideorejestrator samochodowy staje się już standardem w samochodach, a dla wielu kierowców to element bezpieczeństwa. Kamera samochodowa może pomóc nam w udowodnieniu winy przy kolizji lub stłuczce, zarejestrować moment uszkodzenia samochodu czy pomóc znaleźć winowajcę, a czasem nawet ochronić się przed mandatem.

Jeden z producentów wystartował z akcją Cashback. Przy zakupie wybranych wideorejestratorów marki Mio możesz otrzymać nawet 300 złotych zwrotu. Co ważne, wysokość zwrotu uzależniona jest od wybranego modelu. Promocja obejmuje aż 14 kamer samochodowych, takich jak:

Mio MiSentry 12T – 300 złotych,

Mio MiVue M820D – 200 złotych,

Mio MiVue R860WD – 200 złotych,

Mio MiVue MP30 GPS – 150 złotych,

Mio MiVue 956WD – 100 złotych,

Mio MiVue 956W – 80 złotych,

Mio MiVue 955WD – 150 złotych,

Mio MiVue 955W – 100 złotych,

Mio MiVue 903WD Pro – 80 złotych,

Mio MiVue 903W Pro – 70 złotych,

Mio MiVue 803W Pro – 70 złotych,

Mio MiVue 802W Pro – 50 złotych,

Mio MiVue C545 Pro – 50 złotych,

Mio SmartBox IV – 30 złotych.

Warto wspomnieć, że część z tych modeli to zestaw złożony z dwóch kamer. Dzięki temu sprzęt ten zarejestruje nie tylko to, co dzieje się przed samochodem, ale również za nim.

Zwrot pieniędzy za wideorejestrator Mio – zasady promocji

Aby skorzystać z promocji marki Mio należy nabyć wybrany z listy sprzęt przed 23 grudnia 2025 roku na terenie Polski i od polskiego dystrybutora. Po zakupie konieczne jest wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie promocji i zarejestrowanie sprzętu do 31 grudnia 2025 roku.

Zasady promocji (źródło: Mio)

Warto wspomnieć, że do formularza konieczne jest dołączenie zdjęcia lub skanu dowodu zakupu oraz zdjęcia kodu z numerem seryjnym, wyciętego z pudełka. Mio podkreśla, iż wycięcie tego elementu nie będzie przeszkodą do uznania ewentualnych zgłoszeń reklamacyjnych.