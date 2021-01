Renesans na rynku tabletów. Ich producenci biją rekordy sprzedaży

Kształt rynku mobilnego zmienił się w ciągu ostatnich 10 lat dość mocno. Kiedyś można było dyskutować o tabletach praktycznie każdego dnia, a dziś nie za bardzo jest o czym. Jednak dobre czasy wracają – statystyki podają, że tabletów sprzedaje się coraz więcej!

Tablety to hit końcówki roku 2020

Ponieważ na świecie szaleje pandemia koronawirusa, więcej ludzi podejmuje decyzję, by pozostawać w domach lub pracować i uczyć się zdalnie. Często wymaga to od nich zakupu dodatkowego sprzętu, umożliwiającego na przykład uczestniczenie w wideokonferencjach. W wielu wypadkach nie jest do tego potrzebny pełnoprawny komputer, a wystarczy tablet. I w tym możemy upatrywać znaczących wzrostów sprzedaży tych urządzeń mobilnych.

Ponieważ Apple zwyciężyło już czwarty kwartał 2020 roku w segmencie smartfonów, musi potwierdzić swoją dominację także w świecie tabletów. Zgodnie z danymi badaczy z Canalys, firma nie miała z tym większych trudności. Z prawie 53 milionów tabletów sprzedanych w tym okresie, ponad 19 milionów stanowiły iPady, zgarniając solidne 36 procent dostaw. Drugie miejsce zajął Samsung z blisko 10 milionami tabletów, zaś na trzecim miejscu uplasował się Amazon.

Nieprawdopodobny skok zainteresowania tego typu sprzętami odnotowało Lenovo. 125 procent wzrostu sprzedaży w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku – to zasługuje na osobną wzmiankę. Jeśli ta tendencja się utrzyma, to za rok Lenovo będzie mogło odtrąbić nie tylko pokonanie Amazonu, ale i nawiązanie równej konkurencji z Samsungiem.

Ubiegły rok należał do iPadów

Trudno obecnie o to, by snuć jakiekolwiek prognozy dotyczące znacznego zwiększenia sprzedaży tabletów na Androidzie, które mogłoby zagrozić pozycji Apple jako lidera branży. Gigant z Cupertino sprzedał w 2020 roku prawie tyle tych urządzeń, co Samsung, Huawei i Amazon razem wzięci. Po prostu nie zanosi się na to, żeby ludzie przestali kupować iPady.

Praktycznie każdy producent tabletów może liczyć w roku 2021 na kolejne solidne wzrosty – no, może oprócz Huawei, które pod tym względem nie popisało się pod koniec 2020 roku, a w ujęciu całościowym wskaźniki wzrostu nie wychyliły się tak mocno jak w wypadku konkurencji.

Interesuje nas, kiedy sprzedaż laptopów i tabletów zacznie wyhamowywać, bo jak na razie, dla producentów elektroniki rok 2021 zaczął się niezwykle dobrze.