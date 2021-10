Sprzedaż komputerów wciąż w górę, aczkolwiek bez imponujących wzrostów

Producenci raczej nie mają ostatnio powodów do narzekania – sprzedaż komputerów cały czas rośnie. Chociaż najnowsze dane wskazują wyhamowanie wzrostów, to niekoniecznie musi to oznaczać mniejsze zainteresowanie ze strony klientów.

Świetny poprzedni rok i dobry start w 2021

Zanim przejdziemy do najnowszych danych, przedstawiających trzeci kwartał tego roku, skupmy się na sprzedaży komputerów w poprzednich kwartałach. Należy wspomnieć przede wszystkich o wynikach z 2020 roku. Tutaj cały rynek odnotował wzrost na poziomie 11% rok do roku. Natomiast pierwsza piątka największych producentów przedstawiała się następująco: Lenovo, HP, Dell, Apple i Acer.

Patrząc na wszystkie 12 miesięcy w zeszłym roku, jak najbardziej może stwierdzić, że nie mieliśmy do czynienia z tylko chwilowym trendem. Tym bardziej, że początek 2021 roku okazał się jeszcze lepszy. Wówczas sprzedaż komputerów poszybowała aż o 55% względem pierwszego kwartału 2020 roku.

Wciąż obserwujemy wzrosty

Najnowszy raport dostarczony przez firmę analityczną Canalys daje spojrzenie na sprzedaż komputerów w trzecim kwartale tego roku. Jak już wcześniej wspomniałem – wciąż mamy do czynienia ze wzrostami, aczkolwiek już nie aż tak imponującymi.

Cały rynek odnotował wynik lepszy o 3,9% rok roku, ale już nie wszyscy producenci z pierwszej piątki mogą pochwalić się skokiem zainteresowania. HP, zajmującą drugą pozycję w zestawieniu, musi pogodzić się ze spadkiem na poziomie 5,7%. Warto jeszcze zwrócić uwagę na dane dotyczące Della i Apple, którzy zwiększyli sprzedaż odpowiednio o 26,7% i 14,4%.

Pozostali producenci, którzy nie załapali się do pierwszej piątki i zostali razem ujęci w kategorii „Others”, wykręcili identyczne wyniki jak w zeszłym roku. Dla porównania, 2020 rok zakończyli ze wzrostem o 12,8%.

Ishan Dutt, starszy analityk w Canalys, zauważa, że kluczowym czynnikiem hamującym wyższe wzrosty są obecne problemy z globalnym łańcuchem dostaw, co ma negatywny wpływ na dostępność komputerów, jak i także różnych części. Oczekuje się, że niedobory komputerów osobistych utrzymają się do 2022 roku.