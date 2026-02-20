Sprytne smartfony twarde jak skała. Nowa seria w Polsce

Pancerne smartfony do pracy w wymagającym środowisku – właśnie taka jest charakterystyka nowej serii Blackview Rock, która lada moment zadebiutuje w Polsce. Urządzenia spod tego znaku mają się szczególnie dobrze sprawdzić w rękach pracowników z branży budowlanej i logistycznej.

Blackview Rock to wytrzymałe smartfony do zadań specjalnych

Oba modele z serii Blackview Rock to smartfony pancerne. Nie boją się wody, pyłu, wstrząsów ani skrajnych temperatur. Mają konstrukcje w klasach IP68 i IP69, a do tego pomyślnie przeszły testy MIL-STD-810H. Zapewniają również długi czas działania, dzięki akumulatorom o pojemności aż 15000 mAh.

Równocześnie oferują szeroką funkcjonalność, za sprawą systemu Android 16 oraz kompletu modułów bezprzewodowych: od Wi-Fi i Bluetooth, po GPS i NFC. Mają też dodatkowy przycisk z boku, który można sobie wygodnie zaprogramować, zgodnie z własnymi potrzebami i preferencjami.

Dwa modele na początek: Blackview Rock 1 Pro oraz Blackview Rock 2

Smartfon Blackview Rock 1 Pro został wyposażony w procesor MediaTek Helio G81, 8 GB RAM i 256 GB pamięci masowej. Wśród jego dodatkowych atutów znajdują się: laserowy skaner 2D do odczytu kodów kreskowych i QR (z doświetleniem 3000K, co zapewnia efektywne działanie w każdych warunkach oświetleniowych) oraz kamera 20 Mpix do fotografii nocnej. Taki sprzęt może zastąpić osobny terminal magazynowy, zapewniając pracownikowi większy komfort.

Blackview Rock 1 Pro (źródło: Blackview)

Z kolei model Blackview Rock 2 ma na pokładzie procesor Unisoc T8100, 12 GB RAM i 256 GB pamięci na pliki. Oferuje dostęp do sieci 5G, dzięki czemu można liczyć na szybkie i niezawodne połączenie z internetem, a jedną z jego dużych zalet ma być 6,67-calowy wyświetlacz o częstotliwości odświeżania 120 Hz, pozwalający na obsługę w rękawicach. Ma też aparat z funkcją fotografii podwodnej.

Blackview Rock 2 (źródło: Blackview)

Premiera serii Blackview Rock tuż za rogiem

Nie padła żadna konkretna data, ale producent zapowiedział, że smartfony z serii Blackview Rock będą dostępne w polskich sklepach z elektroniką użytkową już wkrótce.