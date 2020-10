Polacy w Spotify. Skąd przyszliśmy? Kim jesteśmy? Czego słuchamy?

Muzyczne gusta Polaków zmieniają się z roku na rok. Obrazuje to zestawienie, jakie opracowało Spotify – serwis strumieniowania muzyki używany w naszym kraju od 2013 roku.

7 lat słuchania muzyki w Spotify w Polsce

Nie jestem ze Spotify od samego początku istnienia usługi, ale dołączyłem gdzieś w roku 2015, kiedy to aplikacja zyskiwała już u nas większą popularność. Obecnie to najpopularniejszy serwis, dzięki któremu mamy dostęp do 60 milionów utworów, skategoryzowanych w ramach 2500 różnorodnych gatunków.

Od początku istnienia Spotify w Polsce, najpopularniejszym gatunkiem muzycznym wśród użytkowników, jest pop i dance pop. Polacy chętnie słuchają również rapu, trapu i rocka.

Interesujący jest przekrój wiekowy polskich użytkowników Spotify. Osoby poniżej 17 roku życia zdecydowanie chętniej niż inni słuchają wiralowych popowych kawałków, które stanowią tło klipów na TikToku, podczas gdy grupa wiekowa od 17 do 24 lat skłania się w kierunku polskiego rapu. Ludzie nieco starsi, w wieku od 35 do 44 lat, najczęściej streamują utwory dla dzieci.

Najpopularniejsze utwory w polskim Spotify rok po roku

Spotify rokrocznie umożliwia przyjrzenie się własnym statystykom słuchania muzyki poszczególnym użytkownikom. Kampanie Wrapped przypominają także, że serwis jest w stanie określić także, jakie utwory są „gorące” w danym regionie i przez jaki czas. Dzięki temu można było łatwo orzec, że najpopularniejszymi piosenkami w latach 2013-2017 były, kolejno:

W ostatnich latach zauważalna jest spora zmiana, polegająca na docenianiu polskich artystów. W 2018 i 2019 roku najczęściej odtwarzano rapowe przeboje Taconafide („Tamagotchi”) i Tymka („Język ciała”). W 2019 roku spośród 10 najchętniej słuchanych artystów w Polsce tylko dwóch pochodziło z zagranicy.

Rzut okiem na najpopularniejsze utwory Spotify w Polsce w ostatnich latach

Ed Sheeran For The Win

Mimo upływu lat i „ofensywy” polskich wykonawców na Spotify, najczęściej odtwarzanym utworem muzycznym w Polsce począwszy od 2013 roku, pozostało „Shape of You” Eda Sheerana. Reszta listy najbardziej popularnych utworów to:

Muzyczna Mapa Świata od Spotify

Playslisty z Muzycznej Mapy Świata reprezentują najpopularniejsze utwory słuchane w polskich miastach

Listy najpopularniejszych utworów w Polsce i na świecie w Spotify, przejrzycie teraz dzięki specjalnej Muzycznej Mapie Świata. Mapa dostarcza przeszło 1000 playlist, z czego 8 pokazuje aktualne zestawienia najchętniej słuchanych kawałków w Polsce i w polskich miastach, tj. w Gdańsku, w Poznaniu, we Wrocławiu, w Łodzi, w Warszawie, w Krakowie oraz w Katowicach.

Mapa aktualizowana jest co tydzień, więc może być prawdziwą kopalnią muzycznych inspiracji. Przyda się!