Samsung dorzuca gamingowe prezenty do tabletów

Lubisz gry i rozglądasz się za tabletem? Jeśli spełniasz te dwa wymagania, to Samsung przygotował ciekawą promocję, obok której możesz nie chcieć przejść obojętnie. Tylko jedna uwaga – z decyzją trzeba się pospieszyć.

Kup tablet Samsung Galaxy Tab S9 FE i odbierz gamingowe prezenty

Samsung przygotował dobrą promocję. Kupując jeden z najlepszych tabletów na rynku, otrzymasz w prezencie bezprzewodowy kontroler Xbox w białej wersji kolorystycznej oraz 3-miesięczny dostęp do usługi Game Pass Ultimate, pozwalającej grać w ponad setkę różnych tytułów na konsolach, komputerach i urządzeniach mobilnych. Co konkretnie trzeba zrobić?

źródło: mat. prasowe

Sprawa wygląda następująco: pierwsze, co musisz zrobić, to najpóźniej 19 maja bieżącego roku kupić tablet z serii Samsung Galaxy Tab S9 FE lub Tab S9 FE+ u jednego z partnerów. Ich lista jest całkiem długa i obejmuje między innymi sklepy:

a także operatorów:

Następnie do 26 maja musisz uruchomić urządzenie oraz zalogować się w aplikacji Samsung Members i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Masz na to czas do 2 czerwca 2024 roku (przy czym sam zakup – jak już wspominałem – musi zostać sfinalizowany najpóźniej dwa tygodnie wcześniej).

Jeśli wszystko się uda, to w ciągu 30 dni zostaną do Ciebie wysłane prezenty w postaci kontrolera i kodu aktywacyjnego do usługi Game Pass Ultimate. Wszystko to zostało opisane na stronie promocji.

8.1 Ocena

Co oferują urządzenia z tej serii?

Na koniec jeszcze kilka słów o tabletach w promocji. Oba urządzenia to wydajne i wyjątkowo uniwersalne modele, które dobrze sprawdzają się zarówno podczas rozrywki, jak i pracy czy nauki. Sercem jednego i drugiego jest 8-rdzeniowy Samsung Exynos 1380, współpracujący z 6 – 12 GB pamięci RAM i 128 lub 256 GB pamięci wewnętrznej. Na pokładach mają też moduły Wi-Fi 6, a opcjonalnie również 5G.

Samsung Galaxy Tab S9 FE (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Galaxy Tab S9 FE różni się od modelu Tab S9 FE+ przede wszystkim rozmiarem. Ten pierwszy ma 10,9-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 2304×1440 pikseli, a drugi – 12,4-calowy ekran o rozdzielczości 2560×1600 pikseli. Tablet z plusem w nazwie został również wyposażony w nieco pojemniejszy akumulator (10090 mAh vs 8000 mAh).

Wpis zawiera linki afiliacyjne. Korzystając z nich wspieracie naszą działalność. Dziękujemy!