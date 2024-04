Wróciła najlepsza promocja na Spotify Premium – znów można korzystać za darmo

Spotify to niezmiennie najpopularniejszy serwis, oferujący usługę strumieniowania muzyki. Konkurencja, choć jest daleko w tyle, również walczy jednak o klientów. Szwedzka platforma regularnie zatem przygotowuje promocje, aby zwiększyć liczbę subskrybentów. Użytkownicy w Polsce ponownie mogą skorzystać z Premium za darmo.

Spotify Premium (znów) za darmo na 3 miesiące

Nie zliczę, która to już edycja tej promocji, ale w przeszłości było ich naprawdę dużo. W zasadzie to wręcz oczekujemy, aż pojawi się kolejna, ponieważ przyzwyczailiśmy się do tego, że platforma regularnie umożliwia skorzystanie ze Spotify Premium za darmo przez 3 miesiące.

screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl

A konkretniej trzy pierwsze miesiące, ponieważ promocja – jak zawsze – skierowana jest wyłącznie do nowych użytkowników, którzy wcześniej nie subskrybowali Spotify Premium. Osoby, które w przeszłości opłacały już płatną subskrypcję, nie mogą skorzystać z tej oferty.

Być może jednak będą mogły, ponieważ już kilkukrotnie zdarzyło się tak, że platforma oferowała byłym subskrybentom wykupienie trzymiesięcznej subskrypcji Premium na promocyjnych warunkach – w cenie jednego miesiąca – mimo że taka oferta nie widniała na stronie internetowej ani w aplikacji.

Niewykluczone zatem, że również byli subskrybenci będą mogli zaoszczędzić kilkadziesiąt złotych. Jeśli należycie do tego grona (podobnie jak ja), uzbrójcie się w cierpliwość, bo najnowsza promocja na Spotify Premium obowiązuje do 14 maja, więc może na dniach zobaczycie banner, zachęcający Was do korzystania z Premium przez 3 miesiące w cenie jednego (gwarancji jednak nie ma).

Spotify Premium za darmo na trzy miesiące za darmo – jak skorzystać?

Osoby, które jeszcze nigdy nie korzystały z Premium i chcą to zrobić po raz pierwszy, muszą wejść na stronę internetową Spotify i zalogować się na swoje konto lub zarejestrować w serwisie. Ewentualnie można też przejść do sekcji Premium w aplikacji na smartfonie.

Aby skorzystać z promocji, wymagane jest podanie danych karty płatniczej, mimo że przez pierwsze 3 miesiące nic nie zapłacicie za Premium. Od 4. miesiąca opłata miesięczna wyniesie 23,99 złotych. W każdym momencie można zrezygnować z Premium, nawet w ciągu bezpłatnych miesięcy – wówczas po upływie okresu promocyjnego automatycznie zostaniecie przeniesieni do darmowego Spotify Free.

