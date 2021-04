Pierwszy fizyczny sprzęt od Spotify. Car Thing to inteligentny odtwarzacz dla kierowców

Szwedzi, znani z usługi streamingu muzyki, zaprezentowali autorskie urządzenie. Nazywa się ono Spotify Car Thing i w założeniach ma ułatwić dostęp do muzyki w samochodzie.

Wygodny dostęp do Spotify w starszych samochodach

Jak słusznie zauważa Spotify, wiele osób podczas jazdy samochodem słucha muzyki, korzystając chociażby z aplikacji zapewniających dostęp do serwisów streamingowych. Nic więc dziwnego, że playlisty stworzone dla kierowców cieszą się naprawdę dużą popularnością. Co więcej, sporo osób posiada własne listy odtwarzania przeznaczone do słuchania w samochodzie, których w samym Spotify stworzono już ponad 70 milionów.

Niestety, nie wszyscy mogą mieć wygodny dostęp do ulubionych wykonawców i utworów. Nie każdy samochód obsługuje Apple CarPlay czy Android Auto lub umożliwia odtwarzanie przez Bluetooth ze sterowaniem z poziomu ekranu systemu mutlimedialnego. Dotyczy to szczególnie starszych aut. Tutaj z pomocą przychodzi właśnie Spotify Car Thing, o którym mogliśmy już usłyszeć od dłuższego czasu.

Zaprezentowany odtwarzacz wizualnie może kojarzyć się z nawigacjami samochodowymi. Użytkownik otrzymuje kilkucalowy rozmiarów wyświetlacz. Do tego dochodzi sporych rozmiarów fizyczne pokrętło, służące do sterowania. Uzupełniane jest ono przez cztery programowalne przyciski umieszczone na górze urządzenia. Spotify Car Thing można także obsługiwać za pomocą wbudowanego asystenta głosowego, którego aktywuje się komendą „Hey, Spotify”. Ponadto, zastosowany ekran jest dotykowy.

Jak łatwo się domyślić, odtwarzacz zapewnia dostęp wyłącznie do biblioteki Spotify. Nie mamy możliwości korzystania z innych usług streamingu muzyki. Co więcej, jak podkreślają sami twórcy, urządzenie nie jest konkurencją dla wbudowanych systemów infotainment, więc nie znajdziemy w nim nawigacji i wielu innych funkcji.

Tylko do wybranych kierowców

Niestety, nie każdy zainteresowany może kupić Spotify Car Thing. Odtwarzacz dostępny jest w ograniczonym nakładzie. Dodatkowo, obecnie skierowany jest wyłącznie na rynek amerykański, a jego nabycie wymaga specjalnego zaproszenia. Co ciekawe, przez pewien czas urządzenie ma być oferowane za darmo. Klient płaci bowiem tylko za wysyłkę.

Mimo iż Spotify Car Thing jest udostępniane za darmo, to wymagane jest posiadanie planu Premium w usłudze. Musimy więc opłacać miesięczną subskrypcję, aby móc słuchać ulubionej muzyki i podcastów.