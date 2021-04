Wśród nowości Spotify znajdą się płatne podcasty i… wichajster do auta

W maju 2019 roku Spotify rozpoczęło pracę nad sterowanym głosowo asystentem muzyki i podcastów, nazywanym po prostu Car Thing. To intrygująco brzmiące urządzenie, początkowo udostępnione wąskiej grupie testerów, służyło przede wszystkim celom rozwojowo-badawczym. Steve Moser z redakcji Mac Rumors w ostatnim czasie uzyskał jednak dostęp do informacji, z których wynika, jakoby w niedalekiej przyszłości miało ono trafić do szerszej grupy konsumentów.

Okno na świat muzyki

Przez ostatnie lata Spotify w pocie czoła pracowało nad samym designem Car Thing, po drodze kilkukrotnie diametralnie go zmieniając. Oryginalna wersja urządzenia miała niewielki, okrągły ekran z minimalistycznym panelem bocznym, służącym do nawigacji po menu głównym.

Po raz pierwszy Car Thing pojawiło się w styczniowej dokumentacji amerykańskiej Federalnej Komisji Łączności (FCC), jako „sterowane głosem akcesorium do telefonu / aplikacja Spotify z obsługą wyświetlacza i przyciskami”. Teraz jego zdjęcia można podziwiać także w kodzie najnowszej wersji aplikacji dla systemu iOS.

Spotify Car Thing (źródło: Spotify)

Współczesna odsłona wspomnianego wyżej „wichajstra” ze swoim prostokątnym ekranem bardziej przypomina smartfon. Jedynymi istotnymi różnicami pozostają dość spora gałka analogowa i znajdujący sie tuż pod nią przycisk. Użytkownik nie będzie jednak skazany tylko na taki sposób obsługi Car Thing, ponieważ ten połączy się przy pomocy Bluetooth z samochodowym radioodtwarzaczem.

Zawarte w kodzie aplikacji zdjęcia sugerują, że będzie możliwe przymocowanie urządzenia do deski rozdzielczej lub otworu wentylacyjnego. Zasilanie ma odbywać się poprzez gniazdo 12 W.

Podcasty premium

O Spotify Car Thing nie wiadomo jeszcze zbyt wiele, jednak zmiany dotyczące podcastów dostępnych w serwisie są niemal pewne. Otóż twórcy będą mogli przy pomocy specjalnego narzędzia o nazwie Anchor tworzyć treści dostępne tylko po uiszczeniu odpowiedniej opłaty. W ten sposób dystrybuowane będą nie tylko całe słuchowiska, ale też ich poszczególne odcinki.

Użytkownicy otrzymają możliwość pozostawania w bliższym kontakcie ze swoimi ulubionymi twórcami, poprzez oddanie obu stronom do dyspozycji sekcji komentarzy na stronie ze szczegółowymi informacjami o podcaście.