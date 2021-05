Wreszcie! Spotify na Apple Watcha pozwala słuchać muzyki offline

Apple Watch może okazać się świetnym wyborem dla osób uprawiających sport. Nie tylko zbierze najważniejsze dane z treningu, ale również może być przenośnym odtwarzaczem muzyki, bez konieczności zabierania ze sobą iPhone’a. Co więcej, teraz użytkownicy Spotify będa mogli słuchać ulubionych utworów w trybie offline.

Brakowało jednej funkcji

Właściciele Apple Watchy już od dłuższego czasu mogą korzystać z aplikacji Spotify. Niestety przez długi czas pozostawała ona odczuwalnie uboższa względem Apple Music, ale wreszcie zaczyna się to zmieniać.

W listopadzie zeszłego roku dowiedzieliśmy się, że aplikacja przestała być tylko pilotem zdalnego sterowania do Spotify uruchomionego na iPhone. Twórcy wprowadzi możliwość słuchania muzyki wyłącznie na smartwatchu. Pojawiły się jednak ograniczenia i to dość spore. Owszem iPhone przestał być potrzebny, ale rozwiązanie wymagało ciągłego połączenia z internetem, co zazwyczaj wiązało się z koniecznością posiadania Apple Watcha w droższej wersji LTE.

Należy dodać, że konkurencje Apple Music nie miało tej wady. Nic nie stało na przeszkodzie, aby muzykę zapisać lokalnie na Watchu.

Wyczekiwania zmiana trafia do aplikacji

Wreszcie, po latach oczekiwania, Spotify pozwala zapisać ulubioną muzykę, a także podcasty na Apple Watchu. Dzięki tej zmianie, użytkownik zyskuje tryb offline. W związku z tym, nawet jeśli posiadamy smartwatcha w wersji tylko GPS, to muzykę będziemy mieli zawsze przy sobie. iPhone jak najbardziej może zostać w domu. Oczywiście w celu wcześniejszego zapisania muzyki na urządzeniu konieczne będzie połączenie z internetem.

Warto mieć na uwadze, że w celu skorzystania z nowej funkcji musimy posiadać Apple Watcha series 3 lub nowszy model. Ponadto musi on działać co najmniej pod kontrolą watchOS 6.0, aczkolwiek rekomendowana jest wersja 7.1 lub nowsza. Możliwość zapisywania muzyki i podcastów w trybie offline przeznaczona jest wyłącznie dla osób korzystających z planów premium.

Jak podaje Spotify, wyczekiwane rozwiązanie powinno trafić do wszystkich użytkowników w ciągu najbliższego tygodnia. Przypominamy, że wcześniej tryb offline znalazł się również w aplikacji Deezer.