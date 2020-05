Odważnie! Rusza Empik Music – nowy rywal Spotify, Tidala czy Apple Music

W świecie wręcz zdominowanym przez usługi muzyczne typu Spotify, Tidal czy Apple Music wydawać by się mogło, że na kolejną muzyczną platformę streamingową nie ma już miejsca. Okazuje się jednak, że pewna znana firma ma na ten temat nieco inne zdanie. Oto Empik Music, na który playlisty tworzy między innymi Wojciech Mann i PRO8L3M.

O tym, jak działają platformy streamingowe, chyba nie trzeba mówić zbyt wiele. Pozwólcie więc, że skupię się raczej na mniejszych lub większych wyróżnikach Empik Music, a przy okazji – już teraz nadmienię, że Andrzej rozpoczął testowanie tej platformy i za jakiś czas będziecie mogli przeczytać jego wrażenia na temat usługi.

Empik Music, czyli playlisty tworzone przez znane twarze

Na ten moment nie znamy żadnych szerszych szczegółów na temat interwału aktualizacji tych playlist, niemniej, na Empik Music listy utworów będą tworzyły cztery postaci ze świata muzyki.

Chyba największy zachwyt wielu fanów muzyki wzbudził Wojciech Mann, którego na pewno nie trzeba przedstawiać nikomu. Drugą z czterech playlisty tworzyć będzie duet PRO8L3M, który wśród fanów hip-hopu cieszy się ogromną sławą.

Oprócz tego swoją playlistę dorzuci blogerka znana jako Zwierz Popkulturalny oraz piosenkarka Sanah. Tak jak wspomniałem, nie znamy szczegółów na temat tego, jak często te playlisty będą aktualizowane, ale taka propozycja brzmi co najmniej interesująco.

Nie sposób pominąć faktu, że Empik Music może – po uzyskaniu dostępu do historii zakupów w sieci sklepów Empik – dopasować sugerowaną muzykę do płyt, które fizycznie zakupiliśmy.

Biblioteka utworów Empik Music

Pozwólcie że w tym akapicie przytoczę słowa, które usługodawca stawia w swoim FAQ – nie miałem jeszcze okazji szczegółowo sprawdzić biblioteki oferowanej przez Empik Music.

Empik Music to katalog wielu milionów utworów wszystkich największych światowych wytwórni muzycznych: Universal Music Group, Warner Music Group, Sony Music Entertainment, oraz setek zagranicznych i polskich wytwórni niezależnych. Cały czas pracujemy nad powiększaniem katalogu Empik Music.

Jaką jakość dźwięku oferuje Empik Music?

Empik Music wykorzystuje streaming plików w formacie AAC/AAC+, które są dostępne dla użytkowników w trzech wersjach jeżeli chodzi o bitrate’y – 96 kbps, 160 kbps i 320 kbps. Zarówno podczas odtwarzania, jak i pobierania plików lokalnie, można tę jakość wybrać – nie ma tutaj rozróżnienia na żadne abonamenty, ale o tym za chwilę.

Skoro już zacząłem, to pozwolę sobie to jeszcze podkreślić – Empik Music umożliwia pobieranie utworów, tak, aby móc się nimi cieszyć bez dostępu do internetu, ale oczywiście nie można ich w żaden sposób zgrywać czy kopiować.

Empik Music – ile kosztuje?

Co do zasady, Empik Music kosztuje miesięcznie 19,99 złotych. Dużo, mało? Nawet oferty okresowe nie zbijają nadmiernie ceny – jednorazowy zakup na 3 miesiące to 59,97 złotych, na pół roku – 104,99 złotych, a na rok – 199,99 złotych, co oznacza, że w najlepszym wypadku zaoszczędzić można zabójcze trzy złote z kawałkiem w skali miesiąca.

Oczywiście Empik Music można przetestować za darmo – w przypadku braku rejestracji dostępne będą wyłącznie 30-sekundowe ułamki utworów, ale po podpięciu karty do naszej dyspozycji zostanie oddany darmowy dostęp na miesiąc. Posiadacze Empik Premium ten darmowy dostęp otrzymają na dwa miesiące.

Więcej informacji znajdziecie na stronie podlinkowanej w źródle, zaś same aplikacje są już dostępne w sklepach zarówno na Androidzie, jak i iOS. O możliwości słuchania na komputerach, póki co, ani widu ani słychu. Tymczasem zwracam Waszą uwagę na zrzuty ekranu, które pojawiły się we wpisie… Czy to nie wygląda znajomo?

źródło: Empik