Cztery miesiące Tidal Hi-Fi za 4 zł dla nowych użytkowników? Brać!

Już wiem, do jakiego serwisu muszę przenieść swoje playlisty ze Spotify. Tidal ponownie rusza z promocją na plan Premium za śmieszne pieniądze.

Ponieważ jestem już zaznajomiony z ofertą Tidal oraz muzyką w jakości Tidal Masters (i uważam ją za dobro absolutne), nie jestem w stanie przejść obojętnie obok promocji, w której dostęp do kawałków pochodzących prosto ze studia nagraniowego mogę uzyskać za śmieszną kwotę. Tak, Tidal Hi-Fi dla nowych użytkowników ponownie jest przedmiotem bardzo przyjemnej okazji.

Tidal Hi-Fi na 4 mies. dla nowych użytkowników za 4 zł

To, co różni się od dotychczasowych promocji na konto Premium w Tidalu, to fakt, że zarówno podstawowa wersja konta Premium, jak i wersja Hi-Fi, są dostępne na taki sam okres, za taką samą cenę. W takim wypadku nawet nie ma co się zastanawiać, i od razu brać opcję Hi-Fi, pozwalającą nie tylko na odsłuchiwanie utworów w jakości płyty CD, ale także korzystanie z ograniczonej (choć wciąż rozrastającej się) bazy kompozycji materiałów zgromadzonych na listach Tidal Masters. Są to utwory, których brzmienie odpowiada temu, jakie opuszczało studia nagraniowe.

Pewnym problemem może być to, że nie skorzystamy z oferty, jeśli już wcześniej byliśmy użytkownikami konta Premium w Tidal(a przynajmniej nie z tego samego konta). Sam muszę sprawdzić, jak to wygląda w moim wypadku. Być może nie podpinałem jeszcze do Tidala mojej drugiej karty płatniczej, co otworzyłoby mi drogę do czteromiesięcznej uczty audio w zaciszu domowym (a jeśli się uda – nie takim znów zaciszu).

Po 120 dniach objętych promocją, serwis pobierze 39,99 zł za Tidal Hi-Fi lub 19,99 zł za Tidal Premium. Żeby uniknąć opłaty, wystarczy zrezygnować ze subskrypcji przed czasem. Powodzenia!

Na stronę promocji przejdziecie tędy.

źródło: Tidal dziękio GSMONLINE