Nareszcie jakaś konkurencja dla Snapdragonów. Znamy specyfikację procesora MediaTek Dimensity 2000

Plotki, które docierają do nas z Chin podpowiadają, że MediaTek już wkrótce nawiąże walkę w sektorze flagowych układów mobilnych, gdzie od lat rządzi Qualcomm i Samsung.

Reklama

Czy MediaTek Dimensity 2000 to prawdziwie flagowy SoC?

Na stan dzisiejszy firma oferuje konkurencyjne procesory w budżetowych smartfonach oraz tych klasyfikowanych jako „ze średniej półki”, co pozwoliło jej w zeszłym roku zostać czołowym dostawcą procesorów. W przypadku droższych sprzętów nie jest już tak różowo i od lat króluje tam seria Snapdragon od Qualcomma oraz procesory Exynos, produkcji Samsunga. Jest jednak szansa, że MediaTek Dimensity 2000 będzie w stanie rzucić wyzwanie w tym segmencie.

Jak podaje informator Digital Chat Station, nowy chipset chińskiego producenta zostanie wyprodukowany w procesie technologicznym 4 nm TSMC i zostanie wyposażony w ośmiordzeniowy CPU. Pierwszy procesor to jednordzeniowy Cortex-X2 o taktowaniu 3 GHz, drugi, Cortex-A710 zyskałby trzy rdzenie do średnio wymagających zadań. Ostatni, Cortex-A510, miałby cztery energooszczędne rdzenie. Taktowania ostatnich dwóch zestawów są na razie owiane tajemnicą.

Reklama

Co ciekawe, firma pominęła procesor Cortex X1 w swoim układzie Dimensity 1200 na rzecz podkręconego do 3 GHz procesora A78. Oznacza to, że Dimensity 2000 będzie jednocześnie debiutem dla procesorów z serii X. Jeżeli plotki okazałyby się prawdą, ujawniony zestaw dorównałby w kwestiach wydajności Snapdragonom z serii 888.

źródło: realme

Oczywiście nie samym CPU smartfon żyje

Za grafikę odpowiedzialny byłby układ Arm Mali-G710 MC10. Znowu mamy tu do czynienia z parametrami z najwyższej półki: chip osiągałby 20% wyższą wydajność niż poprzednik, Mali-G78, jak również miałby 35% więcej mocy w przypadku uczenia maszynowego. Biorąc pod uwagę specyfikację, GPU powinno dorównać Exynosowi 2100 od Samsunga, gdzie zastosowano podobny chipset – Mali-G78 MP14.

Oczywiście same cyferki nie wystarczą, żeby ocenić, czy Chińczycy będą w stanie wcisnąć zająć lepsze miejsce w segmencie najlepszych układów do smartfonów. Firma powinna ujawnić pełną specyfikację MediaTek Dimensity 2000 przed końcem roku.