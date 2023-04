Sony podało właśnie datę premiery nowej Xperii 1 V. Co wiemy o smartfonie?

Sony Xperia 1 V to kolejny element układanki pt. „flagowe smartfony na 2023 rok”. Japończycy w końcu podali, kiedy możemy spodziewać się oficjalnej premiery urządzenia.

Następna JEDYNKA nadchodzi

Czym dokładnie będzie Xperia 1 V? Nieoficjalne informacje, jakie krążyły od jakiegoś czasu po Internecie, pozwalają nam sprecyzować, jaki będzie nowy flagowy smartfon Japończyków. W dużym skrócie – jest na co czekać.

Sercem urządzenia ma zostać znany już wszystkim od miesięcy układ mobilny Snapdragon 8 Gen 2, który będzie współpracował z co najmniej 12 GB RAM-u oraz 256 GB pamięci wewnętrznej. Możliwa będzie również wersja z 512 GB przestrzeni dyskowej i prawdziwy mocarz z 16 GB pamięci operacyjnej 1 TB pamięci wewnętrznej.

Treści z Sony Xperia 1 V trafią na wyświetlacz OLED w rozdzielczości 4K z częstotliwością odświeżania 120 Hz. Choć będziemy mieli do czynienia z flagowym produktem na 2023 rok, może zabraknąć wykorzystania technologii LTPO do dynamicznej zmiany częstotliwości odświeżania ekranu w zakresie 1-120 Hz. Z pewnością usprawniło by to czas pracy na baterii, której pojemność względem poprzednika (5000 mAh) nie powinna ulec zmianie. Nie wiadomo też, jak szybkie ładowanie pojawi się w Xperii 1 V, choć pozostaje wierzyć, że będzie to więcej niż 30 W „po kablu”.

Sony Xperia 1 V – dopiero po majówce

Dziwnym by było, gdyby producent nie korzystał z najlepszych opracowanych przez siebie rozwiązań. Dlatego Xperia 1 V powinna otrzymać 1-calowy sensor IMX 989 w głównym obiektywie.

Rendery Sony Xperia 1 V (źródło: green smartphones)

Z widzianych wcześniej renderów domyślamy się, że pojawią się jeszcze dwa oczka, z czego jedno z nich to aparat tele. Patrząc na poprzednika, można założyć, że ostatni obiektyw z tyłu to kamerka makro. Zabraknie niestety sensora ToF oraz czujnika kolorów RGB. W ramach pocieszenia – gniazdo audio jack 3,5 mm zostanie z nami (przynajmniej według nieoficjalnych grafik).

8.4 Ocena

To kiedy zobaczymy model Sony Xperia 1 V w całej swojej okazałości? Trwający 25 sekund materiał wideo zapowiadający smartfona wspomina o dacie 11 maja o godzinie 13:00 czasu japońskiego. Oznacza to, że chcąc zobaczyć jak najszybciej oficjalną premierę musicie wejść na oficjalny kanał Sony na YouTube o 6:00 czasu polskiego. Oby warto było wstać tak wcześnie.