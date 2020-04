Jedna z najpiękniejszych gier ekskluzywnych dla iOS w końcu zadebiutowała na Androidzie

Jednym z moich najmilej wspominanych growych doświadczeń jest gra Podróż, w którą kilka lat temu miałem przyjemność zagrać na swojej starej PS3. Była to krótka i artystyczna przygoda, która na długo zostanie w mojej pamięci za sprawą swojego niepowtarzalnego klimatu, a także przepięknej oprawy graficznej. Co ma z nią wspólnego Sky: Children of the Light? Całkiem sporo!

Gdy pierwszy raz zobaczyłem Sky: Children of the Light na pokazie Apple, nie mogłem uwierzyć, że tytuł ten zmierzał na smartfony. I nie chodziło mi nawet o grafikę, która na pierwszych filmikach wręcz zniewalała, a o to, że gra studia thatgamecompany wyglądała na naprawdę dopracowaną i dużą produkcję, których nie tak dużo jest na smartfonach.

Haczyk tkwił w tym, że Sky było tworzone jako tytuł ekskluzywny dla systemu iOS. Minęło jednak kilka miesięcy i nareszcie ze Sky: Children of the Light mogą się zaznajomić również gracze Androidowi. A jest z czym! Grę studia thatgamecompany najłatwiej przyrównać do Podróży znanej z PlayStation 3 i PlayStation 4, co nie powinno dziwić, bo za Sky: Children of the Light odpowiada ten sam zespół.

Sky: Children of the Light to trzecioosobowa gra przygodowa, w której głównym celem jest eksploracja świata, a także poznawanie niecodziennej fabuły. To, co najbardziej zadziwia w kontekście gry mobilnej, to fantastyczna oprawa audiowizualna oraz bardzo wygodne sterowanie. Co ciekawe, w grze możemy spotkać innych graczy i wchodzić z nimi w różnego rodzaju interakcje.

Sky: Children of the Light w serwisie Metacritic zdobyło 80 punktów, zaś w App Store gra pochwalić się może oceną aż 4,9/5 na ponad 60000 wystawionych opinii.

Sky: Children of the Light można bezpłatnie pobrać ze sklepu Google Play, jak i z App Store.

Na sprzęcie Apple, według informacji z App Store, wspierane są urządzenia od iPhone 5S w górę, w przypadku Androida nie podano żadnych wymagań sprzętowych oprócz Andorida 8.0 i nowszego. Sky: Children of the Light nie należy jednak do mało wymagających gier, na moim Xiaomi Mi 9 SE tytuł działa płynnie, ale nie odtwarza się w natywnej rozdzielczości.

Co najlepsze, to nie koniec ekspansji Sky: Children of the Light na inne platformy. Gra jeszcze w tym roku trafi na PC i Nintendo Switch, lecz thatgamecompany niestety nie podało dokładnej daty premiery.

Graliście już w Sky: Children of the Light?

Źródło: Sklep Google Play

