Genialne słuchawki Sonos zyskały nowe funkcje. Jedna z nich spodoba się parom

Czy wybitne słuchawki mogą stać się jeszcze bardziej wybitne? Sonos za sprawą wydanej aktualizacji udowadnia, że tak.

Nawet świetne urządzenie można ulepszyć

Owszem, słuchawki Sonos Ace nie należą do tanich, ale przecież nie jest to produkt mający przyciągać klientów zwracających uwagę przede wszystkim na cenę. Mamy do czynienia ze sprzętem dla tych, którzy mają duże oczekiwania w kwestii dźwiękowych doznań podczas słuchania muzyki czy oglądania filmów. Zresztą, na rynku nie brakuje dobrych i tanich słuchawek nausznych z ANC, więc każdy powinien znaleźć coś dla siebie.

Jak już wspomniałem, Sonos Ace to jedne z najlepszych słuchawek w swojej kategorii cenowej. Mogłoby się wydawać, że taki produkt trudno jest ulepszyć, ale producent właśnie pokazał, że jest jeszcze nieco miejsca na usprawnienia.

Właściciele słuchawek Sonos Ace, aby zyskać lepszy produkt, nie muszą wychodzić z domu. Wystarczy, że pobiorą najnowszą wersję oprogramowania, która wprowadza m.in. funkcję TV Audio Swap czy technologię TrueCinema.

(fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Nowe funkcje dla użytkowników Sonos Ace

Pierwsza z nowości, czyli TV Audio Swap, powinna spodobać się parom. Otóż od teraz dwie osoby mogą jednocześnie słuchać dźwięku z telewizora na własnych słuchawkach Sonos Ace, aczkolwiek pod warunkiem, gdy słuchawki są połączone z soundbarem Sonos. Z kolei technologia TrueCinema ma w złożeniach zapewnić bardziej realistyczny dźwięk przestrzenny. Możliwe jest bowiem automatyczne rozpoznanie akustycznej charakterystyki pomieszczenia, aby następnie oferować wrażenie wzorowo dostrojonego systemu 3D bezpośrednio w słuchawkach.

Aktualizacja to również poprawiona funkcja wyciszania niepożądanych dźwięków – po prostu ANC ma działać skuteczniej. Natomiast funkcja SideTone zapewni wyraźniejsze rozmowy podczas połączeń, a użytkownik bez problemów usłyszy swój głos nawet z włączonym ANC.

Zdecydowanie cieszy, że Sonos ulepsza swoje urządzenia także po ich sprzedaniu. Szczególnie, że nie są to drobne poprawki, ale nowe rozwiązania, mające wpływ na codzienne obcowanie z produktem.

Przedstawione funkcje wraz z nową wersją oprogramowania są właśnie udostępniane użytkownikom słuchawek. Aktualizację można pobrać z poziomu mobilnej aplikacji, zarówno tej dostępnej na iOS, jak i tej przeznaczonej na Androida.