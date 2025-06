Jedyna lampka, jakiej potrzeba. Sprytnie to wymyślili

Zdarza Ci się pracować po zmroku? Mnie tak. Trudno wtedy zadbać o dobre oświetlenie, bo bywa za jasne albo też źle wycelowane. Lampka BenQ ScreenBar Halo 2 powstała, by rozwiązać ten problem i im dłużej o niej czytam, tym bardziej chcę ją mieć.

BenQ ScreenBar Halo 2. Co to za lampka i w czym tkwi jej sekret?

Zacznijmy od podstawowych faktów. BenQ ScreenBar Halo 2 to LED-owa lampka montowana na monitorze, która równocześnie oświetla obszar roboczy przed ekranem, klawiaturę i myszkę na blacie biurka oraz ścianę za monitorem. Dzięki temu ma być jedynym źródłem światła, jakiego potrzeba, żeby dobrze doświetlić swoje stanowisko pracy.

Zbyt duży kontrast pomiędzy jasnością ekranu a jasnością otoczenia może powodować dyskomfort oczu i wzmagać zmęczenie. Dlatego to takie ważne, by zadbać o komfort w tym kontekście.

Poza wieloma punktami świecenia największym atutem tej lampki wydają się szerokie opcje regulacji. Niezależnie można zmieniać jasność z przodu i z tyłu, a do tego można ustawić optymalną dla siebie temperaturę barwową z zakresu od 2700 do 6500 K.

BenQ ScreenBar Halo 2 (fot. BenQ)

Firma BenQ postarała się też o to, by lampka pasowała do wielu różnych monitorów, nie tylko z jej katalogu. Zamontujemy ją, ponoć, zarówno na modelach o standardowej konstrukcji, jak i wyjątkowo smukłych czy – wręcz przeciwnie – grubaskach. Problemem nie będzie także zakrzywiony ekran (o krzywiźnie między 1000 a 1800 R).

Domyślnie lampka zasilana jest przez port USB-C, ale nie jest to wcale jedyna opcja. Można także skorzystać z zasilacza sieciowego. Do sterowania i zmiany ustawień służy natomiast bezprzewodowy kontroler z wyświetlaczem numerycznym. Ten ostatni – jakby co – działa nawet 3 miesiące na jednym ładowaniu.

Ile kosztuje BenQ ScreenBar Halo 2? Cena w euro

Sugerowana cena detaliczna tej lampki wynosi 179 euro, co po obecnym kursie przekłada się na ~765 złotych. No, tania nie jest. Jestem jednak ciekawy, czy jest przynajmniej warta tych pieniędzy. Opis obiecuje wiele.