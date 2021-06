Sonic Mania i Horizon Chase Turbo za darmo w Epic Games Store!

Tak – nadszedł już czwartek. A jak czwartek, to i też darmowe gry od Epic Games Store. Co w tym tygodniu oferuje nam ten sklep? Dwa bardzo przyjemne (aczkolwiek dość skromne) tytuły dla fanów gier retro.

Sonic Mania za darmo w Epic Games Store

Czy mamy na sali fanów Sonica? Pewnie tak, bo pomimo już aż trzydziestu (!!!) lat na karku, nasz niebieski sympatyczny jeż nadal gromadzi sporą rzeszę sympatyków. Najlepszym tego dowodem jest fakt, że gry z Sonikiem nadal powstają — a jedną z ostatnich z nich jest właśnie Sonic Mania.

I co jak co, ale jest to piękny hołd dla tradycyjnych odsłon tej kultowej serii. Bo Sonic Mania to bardzo udane połączenie klasyki z nowoczesnością — twórcy bowiem postanowili stworzyć nową przygodę Sonica, wzorując się na pierwszych częściach serii. Efekt końcowy jest co najmniej bardzo dobry i tytuł ten polecam każdemu fanowi platformówek 2D – niezależnie od tego, czy grał on kiedyś w którąkolwiek odsłonę Sonica, czy też nie.

Horizon Chase Turbo

Drugi darmowy w tym tygodniu tytuł od Epic Games Store to Horizon Chase Turbo – prosta, aczkolwiek bardzo wciągająca ścigałka, która swoim stylem graficznym i modelem jazdy nawiązuje do gier retro.

Prawie dwa lata temu, tytuł ten był do zgarnięcia za darmo dla subskrybentów abonamentu PlayStation Plus. Miałem wtedy okazje sprawdzić Horizon Chase Turbo i przyznać muszę, że jest to całkiem przyjemna gra wyścigowa na parę godzin. Polecam więc sprawdzić, tym bardziej w trybie lokalnej kooperacji!

Niestety w obydwa te tytuły nie zagramy na MacOS — wspierany jest tylko system Windows. W grach tych nie znajdziemy też polskich napisów, co jednak nie powinno być zbyt dużym problemem, ponieważ ani Sonic Mania, ani Horizon Chase Turbo nie zasypią nas zbyt dużą ilością tekstu. Na plus za to można zaliczyć bardzo niskie wymagania sprzętowe.

Sonic Mania i Horizon Chase Turbo możecie za darmo przypisać sobie do swojego konta na stronie sklepu lub bezpośrednio w aplikacji Epic Games Store. Macie na to cały tydzień, bo 1 lipca (dokładnie o godzinie 17:00) zostaną udostępnione kolejne darmowe gry od Epica.