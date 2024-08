Dostałeś takiego SMS-a „z banku”? Uważaj. To oszustwo!

Ostatnio coraz więcej osób otrzymuje podejrzane SMS-y „od banków”, informujące o wygaśnięciu aplikacji mobilnej. Jest to nowa metoda oszustów, którzy próbują wyłudzić dane logowania do kont bankowych. Jak rozpoznać fałszywe wiadomości?

Nowa fala oszustw SMS-owych

SMS-y i wiadomości e-mail o phishingowym charakterze, które podszywają się pod banki i inne instytucje, nie są niczym nowym. Teraz jednak oszuści zmienili metodę działania. Wiadomości, które w ostatnich miesiącach otrzymują użytkownicy, informują o rzekomym wygaśnięciu aplikacji bankowej i zawierają link do fałszywej strony, na której użytkownik ma podać swoje dane logowania. Jest to oczywiście próba wyłudzenia informacji, które następnie mogą być wykorzystane do kradzieży środków z konta bankowego.

W swoim komunikacie Orange Polska podkreśla, że oszustwa tego typu stają się coraz bardziej wyrafinowane. Wiadomości są często napisane w sposób, który ma wzbudzać zaufanie, imitując oficjalną komunikację bankową. Przykładem może być SMS o treści: „Twoja aplikacja bankowa wygasa. Zaloguj się tutaj, aby przedłużyć dostęp: [link]”. Kliknięcie w link prowadzi do witryny łudząco podobnej do strony banku, gdzie użytkownik jest proszony o podanie swoich danych logowania.

Wielu użytkowników, nieświadomych zagrożenia, wprowadza swoje dane na fałszywej stronie, co pozwala oszustom na przejęcie kontroli nad ich kontami bankowymi. Banki regularnie ostrzegają swoich klientów przed tego typu atakami i apelują o zachowanie szczególnej ostrożności przy otrzymywaniu takich wiadomości.

Jak bronić się przed oszustwami?

Pierwszym krokiem w ochronie przed oszustwami SMS-owymi jest świadomość zagrożenia. Zawsze należy podchodzić ostrożnie do wiadomości, które wymagają podania danych logowania lub innych wrażliwych informacji. Warto sprawdzić nadawcę wiadomości, ponieważ oficjalne SMS-y od banków zazwyczaj pochodzą z numerów specjalnych, a nie z losowych numerów telefonów.

Nie należy klikać w linki zawarte w podejrzanych wiadomościach. Zamiast tego, lepiej jest odwiedzić stronę banku, wpisując adres w przeglądarce internetowej. W przypadku wątpliwości zawsze można skontaktować się bezpośrednio ze swoim bankiem, aby upewnić się, że wiadomość jest autentyczna.

Ważne jest również, aby upewnić się, że aplikacja bankowa jest zawsze aktualna. Banki zazwyczaj informują o nowych aktualizacjach bezpośrednio przez aplikację, a nie przez SMS. Zainstalowanie na smartfonie oprogramowania antywirusowego i zabezpieczającego może również pomóc wykrywać i blokować podejrzane działania.