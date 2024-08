Znamy nowe szczegóły na temat Pixel Watch 3. Co szykuje Google?

Google przygotowuje się do premiery nowego smartwatcha, czyli modelu Pixel Watch 3. Właśnie w sieci pojawiło się wideo, dzięki któremu możemy zobaczyć urządzenie jeszcze przed jego premierą. Spójrzcie sami.

Co już wiemy?

Dzięki pojawiającym się w sieci doniesieniom, o których na bieżąco informujemy Was na łamach Tabletowo.pl, wiemy już, że Google Pixel Watch 3 będzie dostępny w dwóch rozmiarach: 41 mm i 45 mm. Będzie również opcja wyboru modelu z obsługą sieci komórkowej lub bez niej. Nowy smartwatch ma mieć smuklejsze, bo 4,5 mm ramki wokół ekranu, w porównaniu do 5,5 mm w poprzednim modelu. To dla użytkowników oznacza większą powierzchnię wyświetlacza.

Przedpremierowe informacje sugerują, że wyświetlacz smartwatcha ma osiągać maksymalną jasność nawet 2000 nitów. Mniejszy model będzie prawdopodobnie wyposażony w wyświetlacz o rozdzielczości 408×408 pikseli, natomiast większy 456×456 pikseli. Różnić ma się także pojemność akumulatorów, która będzie wynosić, odpowiednio, 310 mAh oraz 420 mAh.

(źrodło: Android Authority)

Pod maską urządzenia Google umieści układ Qualcomm Snapdragon W5 z niestandardowym koprocesorem, co ma przełożyć się na wyższą wydajność i efektywność energetyczną. Jeśli chodzi o wersje kolorystyczne, mniejszy Pixel Watch 3 będzie dostępny w czterech kombinacjach: srebrna obudowa z paskiem Rose Quartz, czarna obudowa z paskiem Obsidian, złota obudowa z paskiem Hazel oraz srebrna obudowa z paskiem Porcelain. Większy model będzie dostępny w kolorach: Hazel, Obsidian i Porcelain.

Przewidywane ceny nowych smartwatch Google w Europie to:

Pixel Watch 3 (41mm, Wi-Fi) – 399 euro,

Pixel Watch 3 (41mm, 4G) – 499 euro,

Pixel Watch 3 (45mm, Wi-Fi) – 449 euro,

Pixel Watch 3 (45mm, 4G) – 549 euro.

Pixel Watch 3 na nowym wideo

W sieci pojawiło się nowe wideo promocyjne Pixel Watch, które jeszcze bardziej podgrzało oczekiwania fanów. Wideo przedstawia nie tylko design, ale również nowe funkcje smartwatcha. Materiał pokazuje, że zegarek będzie miał bardziej intuicyjny interfejs użytkownika, z łatwiejszym dostępem do najważniejszych funkcji.

Film promujący nowy smartwatch Google (źródło: androidheadlines)

Pojawiły się także nowe animacje i efekty wizualne. Wideo podkreśla również możliwości monitorowania zdrowia i treningów. W reklamie pokazane jest udzielanie porad dotyczących trwającego biegu. Możemy się więc spodziewać czegoś w stylu osobistego trenera biegowego.

Premiera urządzenia ma odbyć się 13 sierpnia. Wraz ze smartwatchem zaprezentowane zostaną nowe smartfony z serii Pixel.