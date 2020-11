VPN to nie tylko bezpieczeństwo – CyberGhost VPN odblokuje dla ciebie wszystkie zasoby Netfliksa i nie tylko (teraz o 83% taniej!)

Akcja partnerska

Od początku pandemii COVID-19 internet przeżywa ciężkie chwile. Operatorzy odnotowali bezprecedensowy wzrost obciążenia swoich sieci, podobnie zresztą jak dostawcy usług telekonferencyjnych i serwisów z muzyką i filmami na żądanie – w końcu nie samą pracą człowiek żyje…

Zwiększone znaczenie internetu zauważyli niestety także jego mniej przyjaźni użytkownicy – od początku pandemii notuje się zwiększoną aktywność cyberprzestępców. Warto zatem pomyśleć o jak najlepszym zabezpieczeniu urządzeń, z których korzystamy na co dzień.

Poza aktualnym programem antywirusowym jedną z metod zabezpieczenia jest dobry program VPN, który powinien być obowiązkowy, jeśli zdarza nam się korzystać z publicznych punktów dostępu do internetu. Ale jego przydatność na tym się nie kończy.

Co to jest w ogóle ten VPN?

Skrót ten oznacza wirtualną sieć prywatną. Jest to w pewnym uproszczeniu zaszyfrowany tunel między naszym komputerem, a serwerem dostawcy VPN, którym przepuszczamy cały nasz ruch przychodzący i wychodzący do internetu. To, co jest takim tunelem przesyłane, jest całkowicie odporne na podsłuch i analizę danych – nawet nasz własny dostawca internetu nie jest w stanie sprawdzić, na jakie strony wchodzimy, z jakich usług korzystamy, czy używamy protokołu BitTorrent i tak dalej. Nie można też w żaden sposób ustalić, gdzie znajduje się użytkownik. Jeśli chcemy, możemy w sieci wyglądać jak mieszkaniec USA, Holandii, Brazylii czy Japonii.

Zabezpieczenia oferowane przez VPN są szczególnie przydatne, jeśli zdarza nam się korzystać z nieszyfrowanych publicznych hotspotów, ponieważ takie sieci często są wykorzystywane do ataków typu MITM, w których nasza komunikacja nie trafia wprost do właściwego celu, tylko jest przechwytywana po drodze i wykorzystywana przez przestępcę. Zaszyfrowany tunel stanowi w tej sytuacji dla niego zaporę nie do przebycia. Za pomocą VPN można także ominąć zabezpieczenia związane z geolokalizacją

Jaki VPN wybrać?

Ponieważ w VPN chodzi przede wszystkim o zachowanie bezpieczeństwa i poufności, wybierając dostawcę usługi warto zdecydować się na takiego, który zarejestrowany jest w jednym z krajów nie będących członkiem tzw. 14 Eyes Alliance. Tylko to bowiem gwarantuje, że operator nie podzieli się z rządowymi agencjami informacjami o nas. Kolejną cechą, jaką powinien mieć dobry VPN, jest ścisła polityka braku logowania – by nasza aktywność nie była w żaden sposób rejestrowana, w myśl zasady czego usługodawca nie ma, nie jest w stanie stracić.



Jednym z ciekawszych dostawców VPN jest CyberGhost VPN. Firma zlokalizowana jest w Rumunii (nie wchodzi zatem w skład wspomnianego już 14 Eyes Alliance) i ma ponad 6000 serwerów zlokalizowanych w 90 krajach (w chwili, gdy to piszę, jest ich dokładnie 6818, lecz gdy będziecie to czytać, mogą być już uruchomione kolejne). Do tego ponad 36 mln aktywnych użytkowników i średnią ocenę 4.8 z ponad 11 tysięcy opinii na Trustpilot.

Pełna anonimowość jest zagwarantowana, gdyż firma nie przechowuje żadnych logów aktywności swoich użytkowników. Co ciekawe, firma od 2011 roku publikowała coroczne raporty przejrzystości, w których między innymi znajdowały się wszystkie żądania udostępnienia danych użytkowników od agencji rządowych. Obecnie takie raporty zbiorcze publikowane są co trzy miesiące, a informacje o agencyjnych żądaniach natychmiast po ich otrzymaniu – aktywność godna pochwały.

CyberGhost VPN zapewnia bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa, gdyż korzysta z nowoczesnych protokołów OpenVPN, IKEv2 i Wireguard, dobierając najlepszy i najwydajniejszy w danej sytuacji i zabezpieczając dane za pomocą bezpiecznego szyfrowania AES 256 bit. Oferuje także „killswitch”, blokujący całkowicie dostęp do Internetu w przypadku problemów z połączeniem – użytkownik musi świadomie zdecydować o zdjęciu blokady.

Jedną licencję możemy wykorzystać do instalacji na dowolnej liczbie urządzeń, a jednocześnie aktywnych może być siedem z nich – to więcej, niż oferuje większość konkurentów. Szczególnie interesujące jest natomiast to, że chronione mogą nie tylko komputery z Windows, macOS i Linuksem, telefony pracujące z systemami Android i iOS, ale także konsole, telewizory i przystawki SmartTV.

CyberGhost VPN od środka

Instalacja CyberGhost VPN jest bardzo prosta i, w przypadku komputera, sprowadza się do kilku kliknięć. Podstawowy interfejs jest przejrzysty i za pomocą jednego kliknięcia zostaniemy Duszkiem (Ghostie) – tym sympatycznym określeniem firma nazywa użytkowników swojego VPN, wprost od firmowej maskotki i zgrabnego logo.

Dostęp do pełni możliwości uzyskamy oczywiście rozwijając interfejs dla zaawansowanych. Znajdziemy tam opcje automatyzacji uruchamiania (warto ustawić załączenie w przypadku połączenia z niezabezpieczoną siecią bezprzewodową), blokadę złośliwych stron i reklam, a także śledzenia przez strony. Ciekawostką jest możliwość włączenia kompresji danych – dla użytkowników niewielkich pakietów internetowych rzecz warta rozważenia.

Największą część zajmują jednak nie opcje, ale lista serwerów. Jak już wspomniałem, jest ich naprawdę dużo, ale są bardzo rozsądnie podzielone – nie tylko na lokalizacje, ale także zgodnie z przeznaczeniem. CyberGhost VPN ma bowiem serwery specjalnie optymalizowane zarówno dla potrzeb sieci BitTorrent (na bazie tego protokołu odbywa się nie tylko nielegalna wymiana plików, lecz także pracuje spora część instalatorów gier), jak i do celów streamingu wideo, przy czym CyberGhost VPN ma serwery przeznaczone dla konkretnych serwisów: Netflixa, Hulu, BBC iPlayer, Eurosportu czy Disney+.

Ale po co to wszystko?

Skąd się wzięła potrzeba optymalizacji pod serwisy VOD? Głównie z powodu ograniczeń licencyjnych, jakie narzucają dostawcy treści. W chwili, gdy to piszę, baza filmów w polskim Netfliksie wynosi 211 seriali i 570 filmów pełnometrażowych. Dla amerykańskiej wersji serwisu wynosi 1326 seriali i 4339 filmów pełnometrażowych. Tak ogromna dysproporcja rodzi bardzo często chęć obejścia blokad regionalnych i CyberGhost VPN to umożliwia, pozostawiając rozterki moralne wynikające z ograniczeń regulaminowych użytkownikom.

Podłączając się do serwera umieszczonego w USA dostajemy dostęp do tamtejszej bazy filmów – można zatem bez większych problemów obejrzeć wszystkich osiem sezonów Dextera czy wybrać coś z filmów o Jamesie Bondzie – dostępne są produkcje z Piercem Brosnanem i Danielem Craigiem, niestety, nie wszystkie.

Oczywiście omijanie blokad regionalnych to nie tylko amerykański Netflix – to także Hulu, brytyjski iPlayer czy polski player.pl. Lista serwisów jest naprawdę imponująca i można ją zobaczyć na załączonej grafice.

Warto przy tym pamiętać, że zamaskowanie faktycznego miejsca pobytu to nie tylko omijanie regionalizacji, ale także cenzury – nie wszystkie kraje mają wolny dostęp do sieci i VPN może być wtedy metodą na ominięcie ograniczeń (pamiętać wtedy jednak warto o tym, że użycie VPN może być wtedy zabronione pod groźbą kary).

Czy to będzie dobrze działać?

Zwykle będzie. Bardzo bogata baza serwerów oznacza możliwość dobrej optymalizacji i rozłożenia obciążenia, tak więc nawet przy transoceanicznych połączeniach do USA można liczyć na sensowny transfer. Sprawdziłem kilkukrotnie jak to wygląda podczas połączenia z najbliższym serwerem w Warszawie oraz z serwerami w USA, a dokładniej w Nowym Jorku.

Wykorzystałem możliwość ręcznego wyboru protokołu, by ustalić, który będzie najbardziej efektywny – w Windows i iOS najlepiej spisał się protokół IKEv2. Aplikacja na Androida niestety go nie oferuje, lecz protokół Wireguard działa tam dostatecznie sprawnie. Całkiem nieźle wyglądał też ping, który przy połączeniach z USA nie przekraczał zwykle rozsądnych 120 ms.

Operator / VPN Protokół Lokalizacja serwera Download, Mbps Upload, Mbps ORANGE FTTH – 957,72 300,24 Cyberghost OpenVPN Warszawa 88,11 276,06 Cyberghost IKEv2 Warszawa 261,57 285,98 Cyberghost Wireguard Warszawa 63,51 290,75 Cyberghost OpenVPN USA 32,97 4,52 Cyberghost IKEv2 USA 172,17 5,11 Cyberghost Wireguard USA 88 9

Jak widać, jeśli nie mamy łącza z tych najszybszych, to jeśli nie wysyłamy dużych ilości danych możemy nawet nie zauważyć działania VPN w tle. W praktycznym zastosowaniu połączenia lokalne funkcjonują doskonale, a do USA całkiem dobrze, choć na rozpoczęcie odtwarzania filmu z Netfliksa trzeba chwilę zaczekać. Oczywiście warto pozostawić programowi decyzję o użytym protokole i wyborze najlepszego serwera z danego kraju – w ten sposób wydajność podczas moich pomiarów była największa.

Nie musisz wierzyć, możesz sam sprawdzić

CyberGhost VPN nie należy do usług najtańszych (za jakość się płaci), ale Czarny Piątek to okazja do skorzystania ze świetnej promocji: nasi czytelnicy mogą wykupić subskrypcję na 3 lata (+ 3 miesiące gratis) z rabatem 83% – cena wynosi zaledwie 2 euro (czyli około 9 złotych) za miesiąc.

Jest to świetna okazja do przetestowania usługi, tym bardziej, że firma oferuje swoim Ghosties wsparcie techniczne 24/7 i bardzo korzystny, aż 45-dniowy termin, w którym możemy uzyskać zwrot całej zapłaconej kwoty, jeśli nie będziemy zadowoleni z usługi. To jedna z najtańszych i najkorzystniejszych ofert na rynku.

