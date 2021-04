Nadzieja na eSIM w zegarku. Pojawiła się specjalna wersja smartwatcha Amazfit GTR 2

Rodzina urządzeń ubieralnych Huami na nowego przedstawiciela. To Amazfit GTR 2 eSIM. Premiera zegarka pokazuje, że eSIM będzie coraz popularniejsze.

Amazfit GTR 2 zyskuje eSIM

Trzeba zacząć od tego, że Amazfit GTR 2 eSIM miał swoją premierę w Chinach. Istnieje zatem ryzyko, że nie zobaczymy go w Europie, a co za tym idzie – nie skorzystamy z eSIM w tym zegarku, nawet jeśli uda nam się do ściągnąć na własną rękę (hehe). Zakładając jednak pozytywny rozwój wydarzeń, wcale byśmy się nie obrazili, gdyby po udostępnieniu smartwatcha w Europie, operatorzy telefonii komórkowej działający w Polsce, wciągnęliby Amazfit GTR eSIM na listę obsługiwanych urządzeń. Wtedy wybór zegarka z eSIM nie ograniczałby się tylko do gadżetów Apple i Samsunga.

„Zwykły” Amazfit GTR 2

Co jest dość niezwykłe, Huami udało się zaktualizować swój zegarek Amazfit GTR 2 o moduł eSIM bez większego uszczuplania funkcjonalności względem podstawowej wersji. Ponownie mamy więc zegarek z ekranem AMOLED 1,39 cala o zakrzywionym szkle i obudową ze stopu aluminium. Smartwatch nie stracił sportowego zacięcia i obsługuje 90 trybów treningu, z czego 6 aktywności będzie wykrywanych automatycznie. Zadbano także o obecność czujników tętna czy poziomu tlenu we krwi. Tak jak w wersji bez eSIM, nabywca będzie mógł korzystać z NFC, Wi-Fi 2,5 GHz czy Bluetooth 5.0.

Jedyne, co mocno ucierpiało ze względu na eSIM, to bateria. Zamiast takiej o pojemności 471 mAh, w obudowie znalazło się mniejsze ogniwo 338 mAh, co poddaje pod wątpliwość deklarowane czasy pracy zegarka – 48 godzin w trybie intensywnego użytkowania, 96 godzin w standardowym i 14 dni w trybie oszczędzania energii. Ładowanie takiej baterii potrwa 2 godziny.

eSIM w zegarku za dobre pieniądze

Huami wyceniło Amazfit GTR 2 eSIM na 1999 juanów, czyli w bezpośrednim przeliczeniu, jakieś 1160 złotych. Byłoby znakomicie, gdyby model ten, tak jak Amazfit GTS 2e i Amazfit GTR 2e trafiły do sprzedaży w Europie i zyskały łaskę operatorów telefonii komórkowej. W tej cenie byłaby to całkiem dobra konkurencja dla nielicznych zegarków z eSIM, obecnych w naszym kraju.