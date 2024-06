Lecisz z Wrocławia? CDA Premium może uprzyjemnić Ci podróż

Oglądanie filmów i seriali to jedna z tych czynności, którym pasażerowie samolotów oddają się z wielkim uwielbieniem. Projekt, jaki wspólnie zdecydowali się zrealizować właściciele Portu Lotniczego Wrocław oraz operatorzy portalu CDA, wydaje się więc strzałem w dziesiątkę. Co więcej, zdaje się, że w tej sytuacji wszyscy wygrywają.

Lotniska w Polsce stają się coraz bardziej przyjaznymi miejscami: podczas kontroli laptopy i płyny będą mogły zostać w plecakach, na miejscu można wyrobić paszport tymczasowy, a nadbagaż da się zostawić w Paczkomacie. Teraz pojawiła się kolejna, nieco mniejsza, ale wciąż ciekawa nowinka.

Darmowy dostęp do CDA na lotnisku we Wrocławiu

Na lotnisko najlepiej jest dotrzeć co najmniej dwie godziny przed planowanym startem. Po nadaniu bagażu i przejściu przez kontrolę bezpieczeństwa nierzadko jednak ma się potem jeszcze sporo czasu, szczególnie gdy lot się opóźnia. Jeśli jest się akurat we Wrocławiu, to można wykorzystać go do połączenia się z tamtejszą siecią Wi-Fi i pobrania aplikacji CDA. Pasażerowie uzyskują w ten sposób dostęp do specjalnej zakładki o nazwie Strefa Widza.

W Strefie Widza czeka na nich kolekcja filmów, które można obejrzeć nie tylko korzystając z lotniskowej sieci Wi-Fi, ale też pobrać, by dokończyć (albo i rozpocząć) seans już podczas lotu, bez dostępu do internetu. Oczywiście wszystko to dostępne jest za darmo.

Jakie są zasady?

Jak długo można skorzystać z tej oferty? Po zalogowaniu się, użytkownik ma dostęp do Strefy Widza przez 12 godzin. Następnie połączenie wygasa, ale dobra wiadomość jest taka, że nie jest to opcja jednorazowa i po upływie dwóch tygodni można z niej skorzystać ponownie.

Filmy w Strefie Widza pochodzą oczywiście z katalogu usługi CDA Premium, w którym znajduje się już ponad 15 tysięcy materiałów dostarczonych przez zweryfikowanych dystrybutorów (przy czym do dyspozycji pasażerów oddanych zostało jedynie kilkadziesiąt tytułów). Biblioteka ta jest odrębna i niezależna od platformy CDA, którą swoimi materiałami uzupełniają sami użytkownicy.

Bezpłatne udostępnienie komercyjnej platformy VOD pasażerom jest czymś, czego w Polsce dotąd nie było. I choć wiele osób i tak korzysta z jakichś serwisów, które umożliwiają oglądanie filmów offline, to zawsze jest to przyjemna opcja, która w dodatku nie wiąże się z żadnymi kosztami. Moim zdaniem, fajna sprawa.