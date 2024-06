Kupujesz Samsunga i zgarniasz powerbank z bezprzewodowym ładowaniem w świetnej cenie!

Można powiedzieć, że niemal każdy ze sklepów bije swoich klientów „promocjami po oczach”. Są jednak oferty, na które warto zwrócić szczególną uwagę i ta zdecydowanie do nich należy. Przy zakupie smartfona Samsung Galaxy A55 5G można zgarnąć ciekawy powerbank w korzystnej cenie. Jak skorzystać z promocji?

Kup smartfon Samsung Galaxy A55 5G i zgarnij rabat na powerbank

Samsung Galaxy A55 5G to naprawdę solidny smartfon. Na pokładzie producent umieścił wyświetlacz Super AMOLED o przekątnej 6,6 cala, rozdzielczości 2340×1080 pikseli i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Motorem napędowym tego urządzenia jest procesor Exynos 1480, wspierany przez 8 GB RAM i pamięć wewnętrzną w standardzie UFS 3.1. Zachęcająca jest też konfiguracja aparatów na tyle z 50 Mpix sensorem głównym, 12 Mpix matrycą połączoną z ultraszerokokątnym obiektywem i 5 Mpix aparatem do zdjęć makro. Energię do podzespołów dostarcza akumulator o pojemności 5000 mAh.

Jeśli jesteście ciekawi, jak w testach poradził sobie ten smartfon, to odsyłam Was do recenzji Samsunga Galaxy A55 5G na łamach Tabletowo.pl, przygotowanej przez Kubę, który stwierdził, że to naprawdę solidny gracz w średniej półce (mimo kilku niedociągnięć).

Kupując smartfon, można zyskać rabat na powerbank marki Samsung o pojemności 10000 mAh, który obsługuje moc ładowania 25 W. Warto jednak dodać, że to urządzenie oferuje użytkownikom także ładowanie indukcyjne o mocy 7,5 W, choć sam Galaxy A55 5G nie obsługuje ładowania bezprzewodowego.

Jak skorzystać z promocji i ile można zaoszczędzić?

Z promocji można skorzystać w sklepach Media Expert oraz Electro.pl. W momencie publikacji tego tekstu w żadnym innym miejscu (nawet w oficjalnym sklepie internetowym producenta) nie pojawiła się wzmianka o tej ofercie. Podczas zakupu Samsunga Galaxy A55 5G, który obecnie w wersji 8/128 GB kosztuje 1799 złotych (to standardowa cena w oficjalnej polskiej dystrybucji) należy dodać do koszyka także powerbank Samsung EB-U2510XUEGEU, który standardowo kosztuje 269 złotych. To linki afiliacyjne – korzystając z nich, wspieracie naszą działalność, za co dziękujemy!

Dzięki specjalnemu kodowi promocyjnemu P-21375 cena powerbanku zostanie obniżona do 99 złotych. Warto podkreślić, że taka cena będzie obowiązywać tylko podczas zakupu w zestawie, czyli smartfon + bank energii. Nietrudno policzyć, że dzięki tej promocji możecie zaoszczędzić 170 złotych. Jesteście zainteresowani?