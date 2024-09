Premiery laptopów i komputerów Acer na IFA. Sztuczna inteligencja na bogato

Aż 8 różnych maszyn przywiózł Acer na berlińskie targi IFA 2024. Jeżeli szukacie szybkiej ściągawki ze specyfikacją każdego urządzenia, znajdziecie ją u nas. Dominują tu laptopy z nutką AI, ale fani stacjonarek także znajdą coś dla siebie.

Acer Orion 7000 – specyfikacja

Zacznijmy od jedynego w tym zestawieniu komputera stacjonarnego. Nowe wcielenie „piecyka” Orion 7000 to sprzęt oferujący wszystko, czego potrzeba współczesnemu, wymagającemu graczowi. Zastosowano w nim najnowsze procesory Intela, chłodzone za pomocą zestawu CycloneX 360. CPU towarzyszy karta graficzna Nvidia GeForce RTX 4090, dzięki czemu spory klatkarz, path tracing i DLSS 3.5 są na wyciągnięcie ręki. Specyfikację pamięci otwiera 16 GB DDR-5 o taktowaniu 5600 MHz, a producent przewiduje, że możemy dobrać nawet 128 GB RAM-u w czterech kościach po 32 GB!

Predator Orion 7000 (Źródło: Acer)

Do przechowywania danych może służyć minimalnie 4 TB HDD, a maksymalnie – 6 TB SSD w formacie M.2. W kwestii komunikacji wewnątrz zastosowano moduł Wi-Fi 7 oraz Bluetooth 5.4. Warto również wspomnieć o dostępie do dwóch portów USB 4 typ-C, dwóch gniazd USB 3.2 typ-A, zasilaczu 1200 W, przewodowej klawiaturze z klawiszem Copilot i myszce w zestawie oraz trzech miesiącach Xbox Game Pass otrzymywanych przy zakupie. Data premiery oraz cena zestawu nie jest jeszcze znana.

Predator Orion 7000 (Źródło: Jakub Malec | Tabletowo.pl)

Acer Nitro V 14 i Nitro V 16 – specyfikacja

Tym, na co zwraca uwagę producent przy prezentacji nowych laptopów Nitro V 14 i Nitro V 16 to dostęp urządzeń do technologii, których oczekują gracze w swoich maszynach. Dzięki DLSS 3.5 i śledzeniu promieni mogą oni liczyć na piękny i płynny obraz. SI pomaga natomiast odszumiać materiał źródłowy czy zmienić tło w aplikacji Broadcast oraz poprawia jakość wideo prowadzonych streamów. Nie mogło także zabraknąć nowych klawiatur, gdzie pojawił się klawisz Copilot do szybkiego wywoływania asystenta Microsoftu.

Acer Nitro V 14 Acer Nitro V 14 Acer Nitro V 16 Acer Nitro V 16

Całą specyfikację wraz z ceną możecie podejrzeć poniżej:

Acer Nitro V 14 Acer Nitro V 16 Kod ANV14-61 ANV16-71 CPU Ryzen 7 8845HS, Ryzen 5 8645HS Intel Core i7-14650HX, Intel Core i5-14450HX GPU GeForce RTX 2050, RTX 3050, RTX 4050 GeForce RTX 3050, RTX 4050, RTX 4060 RAM Do 32 GB DDR5, dwukanałowy Do 32 GB DDR5, dwukanałowy Ekran 14,5″ IPS, WQXGA (2560×1600), format 16:10, jasność 350 nitów, częstotliwość odświeżania 120 Hz lub WUXGA (1920×1200), 16:10, 300 nitów, 120 Hz 16″ IPS, WQXGA (2560×1600), format 16:10, jasność 500 nitów, częstotliwość odświeżania 180 Hz lub WUXGA (1920×1200), 16:10, 300 nitów, 165 Hz Pamięć wewnętrzna Do 2 TB PCIe Gen 4 Do 1 TB PCIe Gen4, do 2 TB NVMe, Raid 0 Audio DTS X: Ultra, Acer Purified Voice 2.0 z redukcją szumów AI i układem 3 mikrofonów, technologia Acer TrueHarmony DTS X: Ultra, Acer Purified Voice 2.0 z redukcją szumów AI i układem 3 mikrofonów, technologia Acer TrueHarmony Kamera Rozdzielczość HD (1280×720 pikseli) Rozdzielczość HD, z wideo 720p i 30 kl./s z czasową redukcją szumów, podwójny mikrofon Bateria 57 Wh 57 Wh Łączność Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 lub nowszy Wi-Fi 6 AX201, Bluetooth 5.1 lub nowszy Wymiary 32,8 x 23,4 x 2,13 cm 36,1 x 27,8 x 2,47 cm Waga 1,7 kg 2,5 kg Cena Od ~5130 złotych Od ~6420 złotych

Acer Swift 14 AI i Swift 16 AI – specyfikacja

Tak jak gracze mogą szukać maszyn radzących sobie ze współczesną grafiką, tak posiadacze mobilnego biura mogą skusić się na nowe laptopy Acer Swift, których głównym atutem jest sztuczna inteligencja (aplikacje Acer LiveArt, Acer Assist, Acer Purified View 2.0 czy Purified Voice 2.0) i zabezpieczenie danych (Intel Partner Security Engine, Microsoft Pluton, Acer User Sensing). Sercem urządzeń jest nowa seria procesorów Intel Ultra, o której niedawno Wojtek napisał sporo mądrych słów.

Acer Swift 14 AI Acer Swift 14 AI Acer Swift 16 AI Acer Swift 16 AI

Acer Swift 14 AI pojawi sie na rynku we wrześniu 2024 roku, wersja Swift 16 AI trafi na półki sklepowe w grudniu 2024 roku. Specyfikacja laptopów jest dostępna poniżej.

Acer Swift 14 AI Acer Swift 16 AI Kod SF14-51, SF14-51T SF16-51, SF16-51T CPU Intel Core Ultra 7 258V, Intel Core Ultra 7 256V, Intel Core Ultra 5 228V, Intel Core Ultra 226V Intel Core Ultra 9 288V, Intel Core ultra 7 258V, Intel Core Ultra 7 256V, Intel Core Ultra 5 228V, Intel Core Ultra 5 226V GPU Intel Arc Intel Arc RAM Do 32 GB LPDDR5X, on-chip, dwukanałowy Do 32 GB DDR5, on-chip, dwukanałowy Ekran 14″ 3K lub 2K OLED lub 2K IPS ze zintegrowanym panelem dotykowym 16″ 3K OLED lub ekran dotykowy 3K, szkło od krawędzi do krawędzi Pamięć wewnętrzna Do 2 TB PCIe Gen 4 Do 2 TB PCIe Gen 4 Audio DTS X Ultrasound Audio, podwójne głośniki DTS X Ultrasound Audio, podwójne głośniki Kamera Rozdzielczość 1440p, IR HDR, obsługa trzech mikrofonów oraz migawka prywatności Rozdzielczość 1440p, IR HDR, obsługa trzech mikrofonów oraz migawka prywatności (tylko w modelach bez ekranu dotykowego) Bateria 65 Wh 75 Wh Łączność Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 lub nowszy, obsługa Bluetooth LE Audio Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 lub nowszy, obsługa Bluetooth LE Audio Waga 1,26 kg 1,5 kg Cena Od ~5130 złotych Od ~5560 złotych

Acer Swift 14 AI (AMD) i Swift Go 14 AI – specyfikacja

A co, jeżeli z Intelem Wam nie po drodze i chcielibyście spróbować serii Swift w nieco innym sosie? We wrześniu obok wspomnianego wyżej modelu z procesorami „niebieskich” pojawi się także model Swift 14 AI z CPU AMD oraz Swift Go 14 AI, którego sercem jest procesor Snapdragon X Plus.

Acer Swift Go 14 AI Acer Swift Go 14 AI Acer Swift 14 AI (AMD) Acer Swift 14 AI (AMD)

Parametry techniczne laptopów i ceny – tradycyjnie poniżej.

Acer Swift 14 AI (AMD) Acer Swift Go 14 AI Kod SF14-61T SFG14-01 CPU AMD Ryzen AI 9 365 Qualcomm Snapdragon X Plus GPU AMD Radeon 880M Qualcomm Adreno RAM Do 32 GB LPDDR5X, dwukanałowy, prędkość do 7500 MT/s Do 32 GB DDR5, on-chip, dwukanałowy Ekran 14″ OLED, WQXGA, format 16:10, jasność 500 nitów lub 14″ IPS, WQXGA, 16:10, 400 nitów częstotliwość odświeżania do 120 Hz lub 14″ IPS WUXGA, 16:10, 400 nitów, dotykowy ekran 14,5″ IPS, WQXGA, format 16:10, jasność 350 nitów, częstotliwość odświeżania 120 Hz lub 14,5″ IPS WUXGA, 16:10, 300 nitów, 120 Hz Pamięć wewnętrzna Do 2 TB PCIe Gen 4 Do 1 TB PCIe Gen 4 Audio DTS X:Ultra, Acer PurifiedVoice 2.0 z redukcją szumów AI i układem 3 mikrofonów, technologia Acer TrueHarmony DTS X: Ultra, AcerPurified Voice 2.0 z redukcją szumów AI i układem 3 mikrofonów, 2 wbudowane głośniki stereo z technologią Acer TrueHarmony Kamera Rozdzielczość QHD, wideo 1440p przy 30 kl./s z czasową redukcją szumów, podwójny mikrofon Rozdzielczość QHD, wideo 1440p przy 30 kl./s z czasową redukcją szumów, potrójny mikrofon Bateria 65 Wh (IPS WQXGA) lub 75 Wh (OLED) 75 Wh Łączność Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 lub nowszy, obsługa Bluetooth LE Audio Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 lub nowszy, obsługa Bluetooth LE Audio Wymiary 31,2 x 22,2 x 1 cm 32,2 x 22,5 x 1 cm Waga 1,32 kg 1,32 kg Cena Od ~5130 złotych Od ~4275 złotych

Acer TravelMate P6 14 AI

Ostatnią nowością zaprezentowaną przez Acera (a to na targach IFA 2024 w Berlinie jest nowy model TravelMate P6 14 AI. Tak, jego cechą szczególną są rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji. Nie jest to jednak jego jedyny atut. Tutaj producent postawił sobie za cel stworzenie laptopa z nowymi procesorami Intel Core Ultra 200V o jak najmniejszej masie własnej. Dzięki temu urządzenie jest szybkie, naszpikowane SI, a jego masa nie przekracza 1 kilograma. Co więcej, nie odbiło się to na jego trwałości i laptop spełnia militarny standard wytrzymałości MIL-STD 810H.

TravelMate P6 14 AI (Źródło: Acer)

Na Acer TravelMate P6 14 AI przyjdzie nam poczekać aż na początek 2024 roku. Tymczasem łapcię specyfikację maszyny:

Acer TravelMate P6 14 AI Kod TMP614-54, TMP614-54T, TMP614-54-TCO, TMP614-54T-TCO CPU Intel Core Ultra 7 268V, Intel Core 7 266V, Intel Core Ultra 7 258V, Intel Core Ultra 7 256V, Intel Core Ultra 5 226 V GPU Intel Arc RAM Do 32 GB LPDDR5X, dwukanałowy Ekran 14″, WQXGA+, 16:10, jasność 400 nitów lub WUXGA, 16:10, 400 nitów Pamięć wewnętrzna Do 1 TB PCIe Gen 4 Audio Acer PurifiedVoice 2.0 Kamera Rozdzielczość QHD, wideo 1440p przy 30 kl./s z czasową redukcją szumów, SHDR, potrójny mikrofon Bateria 65 Wh Łączność Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 lub nowszy Dodatkowe cechy Acer ProShieldPlus, standard MIL-STD 810H, PM 2.0, blokada Kensington Wymiary 31,3 x 22,9 x 1,5 cm Waga 0,99 kg Cena Od ~5770 złotych

Po obecnych premierach Acera (To link afiliacyjny – korzystając z niego, wspieracie Tabletowo. Dzięki!) jednego jestem pewien – sztuczna inteligencja z pewnością jeszcze przez długi czas będzie odmieniana przez wszystkie przypadki.