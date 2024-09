Playlista Spotify, która zmienia się w ciągu dnia – teraz także w Polsce!

Do tej pory Daylisty były dostępne w 65 krajach świata, ale nie w Polsce. Firma nareszcie ogłasza ich dostępność także u nas. Tylko co to takiego?

Daylista – playlista, która się zmienia

Spotify oferowało do tej pory całkiem sporo personalizowanych, niepowtarzalnych playlist, które tworzone są dzięki pracy inteligentnych algorytmów. Biorą one pod uwagę to, jakie gatunki muzyczne lubimy, a także to, jak często i jakich wykonawców słuchamy. Bazując na tej wiedzy, serwis proponuje nowe kawałki, a od czasu do czasu zaprezentuje „coś z zupełnie innej beczki”.

Przykładami takich personalizowanych playlist są: Odkryj w tym tygodniu, Radar premier czy Daily Mix. Charakteryzują się one jednak pewną cechą wspólną: są aktualizowane maksymalnie raz dziennie. Odkryj w tym tygodniu pojawia się w poniedziałki i lista ta nie zmienia się aż do końca niedzieli. Nowy Radar premier rotuje w piątki – czyli też raz w tygodniu. Playlisty Daily Mix są codziennie inne, ale to max, na co dotąd było stać algorytmy Spotify.

Teraz do tego grona dołącza Daylista, czyli zestawienie utworów, które będzie aktualizowane kilka razy w ciągu dnia. W ten sposób słuchacz będzie mógł słuchać jednej listy przez cały dzień, a gatunki muzyczne, wykonawcy i utwory będą dostosowywać się do aktualnej pory – od energetycznych rytmów dodających energii o poranku, przez spokojne brzmienia idealne do pracy lub nauki, aż po utwory doskonałe na wieczór w towarzystwie przyjaciół.

Jak znaleźć swoją Daylistę Spotify?

Na urządzeniach mobilnych funkcja pojawi się w sekcji „Przygotowane dla Ciebie”. Na pozostałych urządzeniach wystarczy wyszukać „daylista” w aplikacji lub skorzystać z dostępu przez stronę spotify.com/daylist. Co ważne – rzecz dostępna jest zarówno dla użytkowników Spotify Free, jak i opłacających subskrypcję.

(screeny: Karol Kunat | Tabletowo.pl)

Jak na razie nie widzę opcji Daylisty we wskazanym przez Spotify miejscu. Być może kafelek z nią zacznie pojawiać się później. Przejście za pomocą linku jednak pomogło. Zostałem przekierowany do strony z playlistą zawierającą 50 utworów. W tytule podano główne gatunki muzyki, które trafiły do zestawienia, a także godzinę o której Daylista zostanie zaktualizowana o nowe utwory. Już słucham, a Wy?