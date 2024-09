Mój stary to fanatyk wędkarstwa. Cały dzień łowi ryby w No Man’s Sky

Mój stary to fanatyk wędkarstwa. Pół dysku w kompie zawalone screenami z No Man’s Sky, najgorzej. Średnio raz w miesiącu trzeba opróżniać foldery z tysiącami takich samych zdjęć jakichś kosmicznych szczupaków. Było nie pobierać tej aktualizacji Auquarius.

Kosmiczne wędkowanie w No Man’s Sky

Byłem na tyle głupi, że nauczyłem ojca into No Man’s Sky bo myślałem, że przynajmniej tam nie ma nic o wędkowaniu, ale teraz nie dosyć, że siedzi wlepiony w ten ekran i zwiedza planety, to jeszcze grzebie w poszukiwaniu najlepszych zanęt, dzięki którym można złowić jakieś dzikie okazy obcego pochodzenia.

Wszystko zaczęło się po aktualizacji Worlds Part I z lipca, która sprawiła, że woda w grze jest bardziej wrażliwa na wiatr, warunki pogodowe i zachowuje się inaczej w zależności od głębokości. Stary prawie posikał się z radości, bo przecież „jak nic zaraz łowienie ryb wprowadzą”. Siedział na forum Hello Games i spamował z wielu stworzonych przez siebie kont, żeby dodali wędkowanie, „bo to się nie godzi, żeby tytuł z proceduralnym tworzeniem biomów i wieloma formami życia wodnego nie miał takiego trybu”, mówił.

Podobno deweloperzy skleili ten motyw dla świętego spokoju i po namowach community managerów, bo posty ojca na forach Hello Games przekraczały progi liczbowe charakterystyczne dla ataków typu brute force. I dobrze, bo stary potrafił drzeć mordę do monitora albo wywalić klawiaturę za okno, jak mu moderator nie odpisywał dłużej niż przez 5 minut.

Oficjalna wersja jest taka, że po aktualizacji Worlds Part I pewien artysta stworzył fanowską grafikę przedstawiającą jego postać łowiącą ryby, bezpośrednio ze statku. I niby to zainspirowało Hello Games do dodania takiej mechaniki. Wcisnęli ją w aktualizacji Aquarius, którą można już pobierać. Ale ja wiem, jak było.

To niby inspiracja dla aktualizacji Aquarius (źródło: u/catador_de_potos)

W tym roku sam sobie kupił na święta ponton

Ano tak, bo w No Man’s Sky można łowić nie tylko z brzegu. Samodzielnie, czy ze znajomymi – da się wyposażyć w osobistą platformę i czekać na grubszą rybę na głębokiej wodzie. Hello Games obiecuje, że wśród zdobyczy mogą być zwykłe płotki, ale i wspaniałe okazy wielkich morskich ssaków. Stary łowi oczywiście tylko wspaniałe okazy.

No Man’s Sky Aquarius (źródło: Hello Games)

Ci geniusze, co to tę grę stworzyli, nie poprzestali na tym. Żeby mi uprzykrzyć życie, ojciec wypełnia jakieś chore dzienniki połowowe i bierze udział w wyprawach wędkarskich, które prowadzą do miejsc, gdzie można znaleźć „połów dnia”. I ja muszę się patrzeć, jak on te spławiki moczy, albo zakłada sieci, bo to przecież nie da się tak bez publiczności. Raz po pięciu minutach mi się znudziło, więc scrollowałem smartfona o tym, jak Sony utopiło w Concord 200 milionów baksów, ale wtedy ojciec walnął mnie podkładką pod mysz po głowie, że ryby słyszą jak suwam palcem po ekranie telefonu i się płoszą. Czuję się jak w jakimś kosmicznym Guantanamo.

Się będę musiał przyzwyczaić, że w No Men’s Sky teraz zawsze na obiad ryby, bo do gry trafiły też nowe przepisy gotowania do odkrycia. A do tego jest jeszcze specjalny strój do nurkowania, nowa maskotka do kokpitu statku i jakaś kosmiczna wędka do wygrania podczas wydarzenia Aquarius Expedition. Najgorzej, że ten event potrwa 6 tygodni. Matka nie nadąży z gotowaniem bigosu.