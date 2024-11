Ten procesor AMD został stworzony z myślą o graczach

AMD po raz kolejny wychodzi naprzeciw wymaganiom graczy, prezentując najnowszy procesor – Ryzen 7 9800X3D. Ten model, bazujący na architekturze Zen 5, jest zaprojektowany specjalnie z myślą o tych, którzy oczekują najwyższej wydajności w grach i stabilnych osiągów w najbardziej wymagających momentach rozgrywki. Co dokładnie oferuje?

Wysoka wydajność dla wymagających

Pod względem wydajności, Ryzen 7 9800X3D plasuje się w czołówce, oferując do 8% wyższą wydajność niż poprzednia generacja oraz do 20% wyższą w porównaniu do konkurencji (niestety, producent nie precyzuje do jakiej dokładnie). Warto też wspomnieć, że jest to pierwszy model serii X3D z pełnym odblokowaniem zegarów, co pozwala na zaawansowane podkręcanie, szczególnie istotne dla graczy oczekujących maksymalnej kontroli nad parametrami swojego sprzętu.

Nowy procesor AMD Ryzen 7 9800X3D jest jednostką o ośmiu rdzeniach i szesnastu wątkach, z maksymalnym taktowaniem 5.2 GHz, co czyni go najszybszym w swojej serii. Procesor został wyprodukowany w technologii TSMC 4nm FinFET, a jego ogromna pamięć podręczna wynosząca aż 104 MB oraz TDP na poziomie 120 W mają zapewniać płynną pracę nawet przy dużych obciążeniach. AMD zaleca chłodzenie wodne dla najlepszej wydajności.

Procesor jest również w pełni kompatybilny z najnowszymi technologiami, jak PCIe 5.0 oraz pamięć DDR5 o maksymalnej pojemności do 192 GB, co pozwala użytkownikom na budowanie najbardziej zaawansowanych platform gamingowych. Dodatkowo, Ryzen 7 9800X3D wspiera Precision Boost 2 oraz AMD EXPO, czyli technologie, które umożliwiają dynamiczne podkręcanie i optymalizację wydajności w czasie rzeczywistym.

Ryzena 7 9800X3D współtworzyli producenci gier

Ryzen 7 9800X3D jest dostępny w cenie 479 dolarów (~1930 złotych), co pozycjonuje go jako produkt z półki premium. Trudno się jednak dziwić takiej cenie, skoro jego możliwości są skierowane głównie do zaawansowanych użytkowników i graczy.

Warto dodać, że przy jego tworzeniu AMD podjęło współpracę z deweloperami gier, takimi jak Activision czy Saber Interactive. Firma podkreśla, że takie partnerstwa mają na celu jak najlepszą optymalizację procesora do współczesnych gier i zapewnienie graczom płynności oraz stabilności w najbardziej wymagających momentach. Ryzen 7 9800X3D to jednostka zaprojektowana nie tylko z myślą o dzisiejszych tytułach, ale także o przyszłości gamingu.

Oby to nie były tylko puste słowa, będące suchym przekazem marketingowym.