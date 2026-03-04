Ubisoft szturmuje smartfony. The Division Resurgence już w marcu

Od pierwszych zapowiedzi w 2022 roku po oficjalną datę premiery gry. The Division Resurgence nie jest już tylko uciekającą ciekawostką, a prawdziwą mobilką, w którą wkrótce zagrają wszyscy zainteresowani.

The Division Resurgence w pigułce

Jeżeli mobilny gaming ma być ścieżką wartą uwagi, to dobrze by było, aby oferował unikalne tytuły różniące się od tego, co możemy znaleźć na komputerach czy konsolach. Ubisoft najwidoczniej zdał sobie z tego sprawę już dawno, ponieważ od 2022 roku pracuje nad The Division Resurgence – strzelanką z widokiem z trzeciej osoby, będącą częścią uniwersum zapoczątkowanego w 2016 roku.

Zamiast jednak być portem którejś z części, Resurgence chce opowiedzieć zupełnie nową historię, zachowując klimat serii – oznacza to zupełnie nową kampanię PvE, którą będziemy mogli rozegrać zarówno samotnie, jak i w trybie kooperacji. Dla fanów potyczek z nie-sztuczną inteligencją przygotowano natomiast tryby Potyczki i Dominacji, a weterani trójstronnych starć ucieszą się na obecność Strefy Mroku, czyli trybu PvPvE.

The Division Resurgence (źródło: Ubisoft)

Podobnie jak w pierwowzorze, w ramach postępów będziemy zbierać coraz lepszy ekwipunek dla naszej postaci i rozwijać jej umiejętności zgodne z naszym stylem rozwiązywania problemów. Czy faktycznie całość zachowa feeling pierwszych dwóch części The Division? Przekonamy się o tym jeszcze w tym miesiącu.

Kolejna produkcja Ubisoftu na smartfonach

Wydawca gry opublikował właśnie informacje dotyczące nadchodzącej gry mobilnej. W ramach świętowania 10-lecia marki, The Division Resurgence będzie możliwy do pobrania na spełniające wymagania sprzętowe smartfony z Androidem lub iOS już 31 marca. Fani The Division 2 mogą liczyć na dodatkowe nagrody w grze, jeżeli spędzą z mobilną wersją trochę czasu, a na osoby, które zarejestrują się przed premierą, czeka zestaw NYC Firefighter oraz pakiet skórek Pure Gold.

The Division Resurgence, to kolejny po uruchomionym w pełni Rainbow Six Mobile w lutym 2026 roku tytuł Ubisoftu, który trafia w ostatnim czasie na urządzenia mobilne.