Kiedy twoja Xperia dostanie aktualizację do Androida 11? Oficjalny terminarz Sony

Android 11 ma już kilka miesięcy na karku, więc kolejni producenci smartfonów publikują swoje plany aktualizacji ich systemu do nowej wersji. Czyni to również Sony. Lista urządzeń jest raczej… treściwa.

Android 11 dla smartfonów Sony Xperia

Należy na samym początku wspomnieć, że Sony ogólnie nie ma na rynku zbyt wielu modeli smartfonów. Jest ich zaledwie kilka, co z jednej strony tłumaczy, dlaczego lista urządzeń z zaplanowaną aktualizacją do Androida 11 jest tak krótka. Z drugiej strony jednak, można by założyć, że skoro Japończycy nie muszą zajmować się wsparciem dla dziesiątek modeli, to chyba mogliby zadbać o to, żeby Android 11 zagościł na wszystkich, w tym tych sprzed ponad roku?

Tak czy siak, Sony na swojej stronie wsparcia wymienia następujące smartfony oraz przewidziane terminy aktualizacji:

Przynajmniej na razie, są to wszystkie modele smartfonów Sony, jakie mogą liczyć na aktualizację Androida w nadchodzących miesiącach. Jeśli producent doda do niej jakieś inne urządzenia, na pewno się o tym dowiecie.

(fot. Andrzej Libiszewski, Tabletowo.pl)

Co nowego w Androidzie 11 na Xperie?

Oprócz standardowego pakietu zmian, jaki wnosi ze sobą Android 11, do czego można zaliczyć bąbelki rozmów, systemową funkcję nagrywania ekranu, lepsze zarządzanie sprzętami Smart Home czy łatwiejsze opcje konfiguracyjne uprawnień aplikacji, smartfony Xperia otrzymają także kilka innych nowości.

Na przykład Xperia 1 II zyska możliwość nagrywania wideo w zwolnionym tempie w rozdzielczości 4K HDR przy 120 kl./s, co wydaje się być naprawdę niezłą opcją dla mobilnych filmowców.

Będzie miło, kiedy Android 11 trafi do powyższych modeli, a może i także do innych. Czekamy.