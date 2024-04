Samsung przywróci w swoich smartfonach funkcję, o którą proszą klienci

Niezbyt często zdarza się, aby technologiczni giganci uginali się pod presją użytkowników lub wprost odpowiadali na ich potrzeby. Tym razem wydaje się, że mamy do czynienia właśnie z taką sytuacją. Samsung zamierza przywrócić funkcję, którą wcześniej sam odebrał klientom.

Ta funkcja może ułatwić życie

Trzeba przyznać, że są sytuacje, w których firma Samsung wydaje się znać lepiej potrzeby użytkowników niż oni sami i uparcie stoi przy swoich pomysłach. Widać w tym zbytnią „inspirację” Apple.

Przykładem takiego podejścia jest kwestia szuflady z aplikacjami. Mimo że w większości smartfonów opartych na systemie operacyjnym Android oferuje swoim użytkownikom możliwość przewijania jej w pionie, to dla użytkowników urządzeń południowokoreańskiego producenta nie jest już to tak oczywiste. Obecnie menu z aplikacjami można w OneUI przewijać jedynie poziomo – od lewej do prawej.

Warto dodać, że nie zawsze tak było. Wcześniej moduł Good Lock stworzony przez Samsunga oferował pionową nawigację w szufladzie aplikacji. Funkcja ta została jednak wycofana wraz z wydaniem One UI 6. Jak nietrudno się domyślić wszyscy, którzy korzystali z tej opcji, nie byli zadowoleni z decyzji producenta. Jest jednak szansa, że w przyszłości się to zmieni.

Samsung Galaxy A34 5G (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Samsung pójdzie użytkownikom na rękę

Na forum społeczności Samsunga jeden z użytkowników zapytał o to, czy funkcja pionowego przewijania szuflady aplikacji zostanie w przyszłości znowu udostępniona. O dziwo na ten wpis w komentarzu zareagował moderator, który stwierdził, że „funkcja listy pionowej Home Up jest obecnie przygotowywana do obsługi w następnej wersji systemu operacyjnego”.

Taka odpowiedź może oznaczać, że firma zamierza przywrócić tę opcję, ale nie w kolejnej aktualizacji One UI 6, ale dopiero w One UI 7. Oczywiście nie zostało to powiedziane wprost i pewność będziemy mieć, dopiero gdy pojawi się wersja beta nowej wersji nakładki Samsunga. Wtedy jednak użytkownicy, których urządzenia nie znajdą się na liście aktualizacji do One UI 7 będą musieli obejść się smakiem, jeśli chodzi o możliwość pionowego przewijania szuflady z aplikacjami w swoim smartfonie.