Te popularne w Polsce smartfony Samsunga nie będą już dostawać aktualizacji zabezpieczeń

Czas działa niekorzystnie nie tylko na kondycję naszej skóry, ale też urządzeń elektronicznych. Jednocześnie, im dłużej są one na rynku, tym bliżej im do utraty wsparcia. I tak właśnie stało się z czterema smartfonami Samsunga. Dwa z nich cieszyły się dużą popularnością wśród klientów w Polsce.

Czekacie z niecierpliwością na aktualizacje czy w ogóle nie dbacie o nie?

Klienci dzielą się (pod tym względem) na dwie grupy. Tych w pierwszej raczej mało obchodzi, czy smartfon będzie wspierany, a gdy już pojawi się jakaś aktualizacja, po prostu ją instaluje (lub nie, bo nawet nie wie, co to). Z kolei ci z drugiej wieszają psy na producencie, jeżeli ten ociąga się z udostępnieniem najnowszej wersji oprogramowania i obiecuje sobie, że następnym razem wybierze coś z oferty tego, który znacznie lepiej podchodzi do kwestii wsparcia.

W przypadku smartfonów Samsunga sytuacja wygląda całkiem przyzwoicie, aczkolwiek da się zauważyć, że najszybciej aktualizacje dostają najnowsze modele z topowej półki (czasami nawet szybciej niż Pixele Google). Czy to wina tego, że często cierpią na tzw. choroby wieku dziecięcego i producent chce je jak najszybciej wyeliminować? Można powiedzieć, że to zapewne jest jeden z powodów.

Samsung ma ogromne portfolio smartfonów, jednak i tak udaje mu się całkiem sprawnie aktualizować. Oczywiście najszybciej nowe oprogramowanie otrzymują urządzenia z tzw. rynku otwartego, a te kupione u operatorów dopiero później. Wynika to z faktu, że w tym ostatnim przypadku trzeba przeprowadzić dodatkowe testy, jako że system jest brandowany, a to zajmuje trochę czasu i stąd te opóźnienia.

Czas mija jednak nieubłaganie i w końcu przychodzi moment, w którym dane urządzenie przestaje być wspierane. To zupełnie naturalne, bo producenci smartfonów z Androidem to nie Apple, które ma znacznie mniej okazałą ofertę, a na dodatek samo produkuje oprogramowanie specjalnie do swoich iPhone’ów (i nie tylko).

Te popularne w Polsce smartfony Samsunga nie będą już dostawać aktualizacji zabezpieczeń

Teraz z listy smartfonów, które będą otrzymywały aktualizacje zabezpieczeń, Samsung skreślił cztery smartfony: Galaxy J3 Pop, Galaxy A7 2017, Galaxy A5 2017 i Galaxy A3 2017. Dwa ostatnie cieszyły się dość dużą popularnością wśród klientów w Polsce (mimo stosunkowo wysokich cen) i zapewne wiele osób wciąż je używa (chyba że kupiło w abonamencie na dwa lata i już wymieniło na inny model).

Przy okazji Samsung wprowadził też zmianę w harmonogramie udostępniania aktualizacji zabezpieczeń dla Galaxy A8 2018 – model ten nie będzie ich już dostawał co miesiąc, tylko co kwartał.

fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl

Warto tu jednak zauważyć, że usunięcie ww. smartfonów z listy wspieranych modeli wcale nie musi oznaczać, że już nigdy nie otrzymają one żadnej aktualizacji. Samsung kilkukrotnie robił bowiem wyjątek i udostępniał poprawki zabezpieczeń teoretycznie niewspieranym już urządzeniom (tak było m.in. z serią Galaxy S7).