Smartfony mogą podrożeć. Winna opłata reprograficzna

Ceny smartfonów w Polsce mogą pójść w górę, ponieważ Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł, że powinny być one objęte opłatą reprograficzną, podobnie jak tablety i pamięci komputerowe.

Opłata reprograficzna również od smartfonów, tabletów i pamięci komputerowych

Już we wrześniu 2023 roku Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł, że opłata reprograficzna powinna dotyczyć „wszystkich urządzeń zdolnych do pozyskiwania kopii w ramach własnego użytku osobistego”. Wówczas był to wyrok w sprawie pomiędzy Stowarzyszeniem Artystów Wykonawców SAWP a Sony. Dodatkowo Japończycy mieli zapłacić 576 tys. złotych zaległej opłaty reprograficznej dla SAWP.

Jak podaje Dziennik Gazeta Prawna, teraz Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że konieczne jest uaktualnienie listy urządzeń, objętych opłatą reprograficzną. Aktualna jest bowiem przestarzała – znajdują się na niej m.in. kasety magnetofonowe, płyty CD, kasety VHS, magnetofony i magnetowidy, czyli nośniki i urządzenia, które dziś nie cieszą się dużą popularnością.

Równocześnie na liście nie ma powszechnie używanych smartfonów, tabletów, laptopów czy pamięci komputerowych, które również – jak orzekł Sąd Okręgowy w Warszawie – spełniają przesłanki, aby objąć je opłatą reprograficzną. Rząd PiS-u przymierzał się do zaktualizowania listy objętych opłatą reprograficzną, ale ostatecznie nie sfinalizowano tego projektu.

Polska złamała prawo i musi zapłacić odszkodowanie

Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził również, że rząd polski naruszył prawo obowiązujące w Unii Europejskiej. Polska może słono za to zapłacić. W 2023 roku Stowarzyszenie Filmowców Polskich pozwało Skarb Państwa, domagając się odszkodowania w wysokości 416 milionów złotych. Według SFP wpływy z opłaty reprograficznej są bowiem niesatysfakcjonujące – wynika to z faktu nieaktualności listy nośników i urządzeń, objętych opłatą reprograficzną.

Stowarzyszenie Filmowców Polskich domagało się też dopisania smartfonów, tabletów i komputerów do wspomnianej listy. 10 lutego 2025 roku sąd uznał roszczenia za zasadne. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny.

Jeśli finalnie smartfony, tablety, komputery i pamięci komputerowe zostaną objęte opłatą reprograficzną, która wynosi w Polsce od 1 do 4%, ceny ww. urządzeń mogą wzrosnąć, bowiem to oczywiste, że producenci przerzucą dodatkowe obciążenie na klientów.