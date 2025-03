Polska kreatywność – powstała gra na smartfony Samsunga z rysikiem

Podstawowym kontrolerem w urządzeniach mobilnych – jak wiadomo – jest dotykowy ekran, w który „pacamy” naszymi palcami. Mało kto podłącza myszkę i klawiaturę do smartfona – jedyną alternatywą jest podłączenie kontrolera. Okazuje się jednak, że do zabawy można wykorzystać rysik Samsung S Pen.

Rysiki a urządzenia mobilne

Funkcjonalność rysików w tabletach i smartfonach jest do siebie bardzo zbliżona. Najbardziej bazową czynnością, do której nie wykorzystujemy żadnych guzików na korpusie, jest oczywiście wykorzystywanie dedykowanych aplikacji do robienia odręcznych notatek lub rysowania. Możliwe jest również uzupełnianie pól z tekstem – pod warunkiem, że Wasze pismo jest czytelne dla algorytmów. 😉

Dodatkowe przyciski pomagają przykładowo wywołać przypisaną do nich aplikację, uruchomić tryb zrzutu ekranu czy zaznaczyć element do przeanalizowania przez SI. Jak to jednak w naszym gatunku ludzkim bywa, ciekawość potrafi prowadzić do ciekawych odkryć. Okazuje się, że można tworzyć gry opracowane z myślą o rysiku.

Samsung S Pen zamiast pada

Polak korzystający z pseudonimu TheFlashes na grupie Reddit poświęconej smartfonowi Samsung Galaxy S23 Ultra pochwalił się grą napisaną specjalnie dla akcesoryjnego rysika. Wszystko dzięki udostępnieniu SDK przez koreańskiego producenta. Dzięki niemu autor zyskał dostęp do danych żyroskopowych wysyłanych przez S Pen.

Bird Hunt (Źródło: Jojczak | Sklep Play)

Zasady Bird Hunt są bardzo proste – celujemy rysikiem w ekran i za pomocą przycisku ciągniemy za spust, próbując ustrzelić nadlatujące ptaki. Ci, którzy mieli w swojej bibliotece gier na Pegasusa Duck Hunt lub na lekcjach informatyki mogli na koniec zajęć powalczyć o najlepszy wynik w „Kurce Wodnej”, wiedzą, o co chodzi. Dodatkowo możliwe jest przeniesienie zabawy na większy ekran dzięki funkcji Samsung Dex.

Jest jednak łyżka dziegciu w tej beczce miodu – przez usunięcie wsparcia dla modułu Bluetooth znajdującego się w rysiku w Bird Hunt nie zagrają właściciele Samsunga Galaxy S25 Ultra. Autor jest jednak przekonany że całość powinna działać na smartfonach od serii Galaxy Note 10 aż do Galaxy S24. Gra nie ma reklam, mikrotransakcji i jest całkowicie open-source’owa.

Możecie też zagrać w Bird Hunt, nie będąc właścicielami ultraflagowego Samsunga – autor udostępnił opcję sterowania za pomocą dotykowego ekranu.