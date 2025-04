Aparaty w smartfonach osiągną swój limit już niedługo

Ważnym, jeżeli nie najważniejszym elementem mobilnego aparatu, jest matryca. Nowy sensor OmniVision OV50X dedykowany flagowym urządzeniom pokaże limity smartfonowej fotografii.

Specyfikacja matrycy OmniVision OV50X

Nowy sensor OmniVision pozwoli wykonywać zdjęcia w maksymalnej rozdzielczości 50 Mpix. Zastosowanie matrycy o przekątnej 1 cala oznacza, że firma dołączy do Sony jako kolejny podmiot oferujący tak duże sensory (w ramach przypomnienia – japoński gigant opracował w ostatnich latach 1-calową jednostkę IMX 989 oraz Lytia LYT-900). Rozmiar pikseli przed binningiem 4-w-1 wynosi zatem 1,6µm.

OV50X wspiera również zoom na matrycy oraz autofocus z poczwórną detekcją fazy. Prędkość wykonywania zdjęć przy kompresowaniu do 12,5 Mpix sięga 180 klatek na sekundę. W przypadku trójkanałowego HDR, matryca jest w stanie operować z prędkością 60 fps-ów.

Smartfonowy limit

Dzięki projektowi TheiaCel, który zadebiutował w matrycach przygotowanych dla branży motoryzacyjnej, OmniVision opracowało sensor o zakresie dynamicznym o wartości zbliżonej do 110 dB, co – według firmy – ma stanowić maksimum, jaki smartfony są w stanie osiągnąć. Oznacza to, że jasność najjaśniejszego punktu jest ponad 100 tysięcy jaśniejsza niż najciemniejszego punktu. Warto również dodać, że w określonych warunkach zakres dynamiczny ludzkiego oka wynosi maksymalnie 100 dB.

W kwestiach wideo – z HDR OV50X jest w stanie nagrywać materiały w 8K w połączeniu z DAG (Dual Analog Gain). Oznacza to, że w ramach jednej klatki używa się wysokiego gainu, aby poprawić szczegóły w ciemnych fragmentach kadru i niskiego gainu do zachowania jakości jasnych części. W ten sposób dochodzi do redukcji artefaktów występujących w wieloklatkowym fuzyjnym HDR. Oprócz tego matryca korzysta z metody DCG (Dual Conversion Gain), a dzięki LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor), będącym częścią TheiaCel, w kadrach z HDR zmniejszone zostało zjawisko migającego oświetlenia LED.

Próbki OmniVision OV50X są obecnie sprawdzane przez firmy technologiczne. Masowa produkcja matrycy ma ruszyć w trzecim kwartale 2025 roku, co oznacza, że pierwsze smartfony z imponującym sensorem powinniśmy zobaczyć dopiero w ostatnich miesiącach tego roku.