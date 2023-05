Aparaty w nowych smartfonach HONOR 90 wyglądają jak po podziale komórkowym z HONOR 80

Patrząc na dwa nowe snartfony w gamie HONORA, odnoszę wrażenie, że słowo „ewolucja” w ujęciu biologicznym pasuje tu aż za bardzo. Wszystkiemu winna uroda modeli HONOR 90 i 90 Pro.

HONOR 90 i 90 Pro – gdzie napotkamy zmiany?

Zaczynamy od wyświetlacza .Ten w przypadku podstawowego modelu urósł z 6,67 do 6,7 cala i zyskał wyższą rozdzielczość – 2664 na 1200 pikseli zamiast 2400 na 1080 pikseli. Technologicznie to nadal OLED z wysoką częstotliwością odświeżania 120 Hz, ale z wyższą maksymalną jasnością (1600 nitów zamiast 1000 nitów) i rewolucyjną technologią ściemniania obrazu UHF PWM z częstotliwością 3840 Hz. Wyświetlaczowi towarzyszy obecność głośników stereo.

W kwestiach technicznych ewolucją jest też zamiana układu mobilnego w HONOR 90 ze Snapdragona 782G na model Snapdragon 7 Gen 1, a także pozbycie się wariantu z 8 GB RAM-u i dodanie opcji 16 GB. Do wyboru są zatem wyłącznie wersje z 12 GB RAM-u + 256 GB pamięci wewnętrznej, 16 GB + 256 GB oraz opcja 16 GB + 512 GB

A jak z aparatami? Oprócz oczka makro, które pozostało przy matrycy o rozdzielczości 2 Mpix, możemy liczyć na większą rozdzielczość sensorów zarówno w aparacie ultraszerokokątnym (12 Mpix zamiast 8 Mpix) jak i głównym (200 Mpix zamiast 160 Mpix). Nadal jednak maksymalna rozdzielczość wideo to 4K i 30 kl./s. Z przodu kamerka do selfie zaliczyła za to upgrade z 32 Mpix na 50 Mpix i opcję nagrywania w 4K z EIS. Bateria urosła z 4800 mAh do 5000 mAh, choć moc ładowania o maksymalnej mocy 66 W pozostała bez zmian.

Źródło: HONOR

Jak prezentują się zmiany w HONOR 90 Pro? Bardzo podobnie, choć różnic względem poprzednika jest trochę mniej. Na przykład ekran OLED o przekątnej 6,78 cala, rozdzielczości 2700 na 1224 piksele i częstotliwości odświeżania 120 Hz zyskał wyłącznie wyższą jasność (1600 zamiast 1000 nitów) i ultraszybkie ściemnianie o częstotliwości 3840 Hz. Na miejscu pozostał Snapdragon 8+ Gen 1 oraz wariant 12 GB RAM-u + 256 GB. „Wyleciały” zatem opcje 8 GB + 256 GB oraz 12 GB + 512 GB. W ich miejsce pojawiły się dwie wersje z 16 GB pamięci operacyjnej i 256 lub 512 GB miejsca na dane do wyboru.

Źródło: HONOR

O wiele więcej zadziało się w aparatach. Kombinacja: aparat główny 160 Mpix, ultraszerokokątny 50 Mpix i 2 Mpix czujnika głębi została zastąpiona przez trio: główne oczko 200 Mpix, ultraszerokokątny moduł 12 Mpix i obiektyw tele z sensorem 32 Mpix. Z przodu natomiast kamerze 50 Mpix towarzyszy soczewka do głębi z matrycą o rozdzielczości 2 Mpix. Bateria, podobnie jak w HONOR 90 urosła z 4800 mAh do 5000 mAh, ale tym razem doszło do tego szybsze ładowanie o mocy 100 W zamiast 66 W.

Plecy z efektem „ewolucji”

Dobra – o co w końcu chodzi z tą ewolucją na obudowie? Spójrzcie najpierw na poprzednią generację HONORA:

HONOR 80 (po lewej) i 80 Pro (po prawej). (Źródło: Weibo)

Widać więc nachodzące na siebie dwie wysepki. W przypadku podstawowego wariantu są one okrągłe, natomiast w wariancie Pro okręgi zostały ścięte po bokach i otrzymały jeszcze jedną wysepkę pod spodem. Jak zatem wygląda HONOR 90? Właśnie tak:

Źródło: HONOR

HONOR 90 Pro za to prezentuje się następująco:

Źródło: HONOR

To wygląda jak podręcznikowy przykład ostatnich etapów podziału komórki z biologii. HONOR 80 i 80 Pro wygląda, jakby był w trakcie tego procesu, natomiast następcy to już dwie osobne byty w postaci wysepek na aparaty. Odkładając jednak przyrodnicze skojarzenia na bok, to sam design urządzeń jest przynajmniej wyróżniający się. Nie ma tu mowy o idealnych okręgach i prostych kształtach – ma być ciekawie i kropka.

Efektu dopełnia obecność, obok klasycznej czerni i prostej zieleni, białej wersji kolorystycznej ze wzorkiem poniżej wysepek z aparatami oraz opcji mieniącej się na kilka kolorów z dynamiczną i nieregularną teksturą. Od strony łączności warto też wspomnieć, że obydwa modele łączy występowanie modułów 5G, NFC, Bluetooth 5.2 oraz Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax i opcji DualSIM.

Cena za poszczególne modele i warianty również nie stanowi tajemnicy:

HONOR 90 12 GB + 256 GB – 2499 juanów (1500 złotych), 16 GB + 256 GB – 2799 juanów (1670 złotych) 16 GB + 512 GB – 2999 juanów (1790 złotych)

HONOR 90 Pro 12 GB + 256 GB – 3299 juanów (1970 złotych) 16 GB + 256 GB – 3599 juanów (2150 złotych) 16 GB + 512 GB – 3899 juanów (2330 złotych)



Miejmy nadzieję, że firma po powrocie do Polski zdecyduje się na wprowadzenie obu urządzeń w naszym kraju. Biorąc pod uwagę cenę w ojczyźnie, to byłyby naprawdę ciekawe średniaki.