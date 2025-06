Smartfony wykręciły nowy rekord. Komputery odchodzą do lamusa

Raz – coraz trudniej znaleźć osobę, która nie korzysta ze smartfona. Dwa – z coraz większej liczby usług można skorzystać na urządzeniu mobilnym. Trzy – jakość multimediów, jak i szerzej: ilość przetwarzanych danych rośnie w bardzo szybkim tempie. Dodajmy wszystkie te elementy, a stanie się jasne, dlaczego udział smartfonów w generowaniu ruchu sieciowego osiągnął właśnie rekordowy poziom.

Smartfony i tablety generują już ponad 64% ruchu sieciowego

Jeszcze w 2015 roku urządzenia mobilne odpowiadały jedynie za ~30% ruchu w sieci. Zaledwie dwa lata później jednak przekroczyły magiczną barierę 50%. W kolejnych latach wskaźnik ten się wahał, mniej więcej utrzymując się w tych samych okolicach. Teraz jednak, w drugim kwartale 2025 roku, osiągnięty został nowy rekord. To też finał najdłuższego niezachwianego wzrostu od blisko 10 lat.

Smartfony, tablety i inne urządzenia mobilne odpowiadają obecnie za ponad 64% całego ruchu sieciowego na świecie, jak podaje Statcounter. To już prawie dwie trzecie całości. Tradycyjne komputery stacjonarne czy laptopy mają więc coraz mniejsze znaczenie, co w sumie nie jest wielkim zaskoczeniem, biorąc pod uwagę to, na jak wiele pozwalają już obecnie smartfony i tworzone z myślą o nich aplikacje.

Wskaźnik poziomu ruchu generowanego przez urządzenia mobilne od 2015 do 2025 roku (w %) | źródło: Statcounter | Techgaged)

Statystyki jak to statystyki

64% to, oczywiście, średnia globalna. Są jednak regiony – jak Chiny, Indie czy Korea Południowa – gdzie urządzenia mobilne generują już ponad 71% ruchu w sieci. Dla kontrastu w Europie, jak i obu Amerykach, wskaźnik ten jest zdecydowanie niższy, bo wynosi ~50%. Wynika to najprawdopodobniej ze znaczącego wzrostu dostępności tanich smartfonów w azjatyckich krajach.

Jeśli zaś chodzi o systemy operacyjne, w generowaniu ruchu sieciowego dominują urządzenia z Androidem (72,7%), choć wynik systemu iOS (26,9%) i tak robi wrażenie, gdy weźmie się pod uwagę fakt, że wykorzystują go smartfony zaledwie jednego producenta.

Od lat jednak iPhone’y królują w rankingu najczęściej sprzedawanych smartfonów na świecie. To zatem nie przypadek.