Więcej znaczy lepiej, a przynajmniej z takiego założenia wychodzą producenci. Do tego większości klientów łatwo to wmówić i interes się kręci, nawet jeśli niektóre kierunki są nie do końca rozsądne z użytkowego punktu widzenia. Xiaomi zdaje się być jednak przekonane, że smartfon ze 120x zoomem w aparacie jest potrzebny na rynku.

Rozwój mobilnej fotografii co jakiś czas zmienia kierunek. Zanim upowszechniły się aparaty z obiektywami ultraszerokokątnymi (początkowo znane z niego były jedynie smartfony LG), panowała moda na tzw. teleobiektywy, które są w stanie obsłużyć zoom optyczny, a nie tylko cyfrowy, który zapewnia znacznie słabsze rezultaty, szczególnie przy dużym przybliżeniu.

Teraz producenci pakują do smartfonów wszystko, co jest dostępne, tylko w różnych konfiguracjach. Jednocześnie od zeszłego roku konkurują między sobą o to, którego smartfon ma większego zooma, czy to optycznego, czy hybrydowego, czy w końcu cyfrowego. Samsung modelem Galaxy S20 Ultra 5G zawstydził wszystkich rywali, bowiem jako pierwszy ma on aparat z możliwością uzyskania nawet 100x przybliżenia (Koreańczycy nazywają ten ficzer „Space Zoom”).

Już podczas prezentacji tego modelu jasne stało się, że będzie to raczej bajer aniżeli użyteczne rozwiązanie, gdyż po stukrotnym przybliżeniu jakość zdjęcia jest tak marna, że nawet masochistom oczy zakrwawią. Samsung zdaje się doszedł do podobnego wniosku, ponieważ smartfony z serii Galaxy Note 20 zaoferują „tylko” 50x zoom cyfrowy. Co dość zaskakujące, niektórych to srogo oburzyło – twierdzili, że to oni woleliby decydować, czy będą korzystać ze 100x zoomu, czy nie, ale taka funkcja powinna być.

Xiaomi wprowadzi na rynek smartfon ze 120x zoomem w aparacie

Mimo że Samsung został mocno skrytykowany za Space Zoom i „przyznał się”, że popełnił błąd, to najwyraźniej Xiaomi ma inne zdanie na temat ultrawysokiego przybliżania. Jak bowiem donosi serwis Xiaomishka, specjalizujący się w przeciekach z obozu tego producenta, Chińczycy przygotowują model z aparatem, który zaoferuje aż 120x zoom.

Aby uzyskać możliwość takiego przybliżenia, zastosują w swoim smartfonie, który najprawdopodobniej będzie jednym z członków serii Xiaomi CC10, aparat o budowie peryskopowej. I choć 120x zoom cyfrowy wydaje się zbędnym bajerem, to jednocześnie ma on zapewnić aż 12x zoom optyczny, co już zapowiada się znacznie bardziej obiecująco.

W module na panelu tylnym nowego smartfona znajdzie się też matryca o rozdzielczości 108 Mpix, ale nie ISOCELL Bright HMX ani ISOCELL Bright HM1, tylko o oznaczeniu „HM2” (czyli prawdopodobnie ISOCELL Bright HM2, również od Samsunga).

Serwis źródłowy twierdzi też, że na pokładzie nadchodzącej nowości znajdą się także moduł NFC oraz niezaprezentowany jeszcze procesor Qualcomm Snapdragon 775G z modemem 5G. Na razie nie wiadomo, kiedy smartfon oficjalnie zadebiutuje, ale raczej nieprędko, choć prawdopodobnie jeszcze w tym roku.

*Na grafice tytułowej Xiaomi Mi 10 Youth Edition, pierwszy model tej marki z peryskopowym aparatem

Źródło: Xiaomishka