Nowy smartfon Tecno Spark 30C 5G to przerost formy nad treścią

Klienci, którzy spojrzą na smartfon Tecno Spark 30C 5G, mogą pomyśleć, że kupują tanią alternatywę dla iPhone’a, w końcu wygląda dość podobnie. W rzeczywistości tak jednak nie będzie, choć mimo wszystko nabędą całkiem przyzwoicie wyposażony sprzęt.

Smartfon Tecno Spark 30C 5G – specyfikacja

Mimo że jest to model z niskiej półki cenowej, producent zdecydował się zastosować w nim wyświetlacz, który odświeży obraz z częstotliwością nawet 120 Hz. Użytkowników powinna też usatysfakcjonować przekątna ekranu, wynosząca 6,67 cala. Złą wiadomością jest natomiast to, że rozdzielczość to tylko HD+ 1600×720 pikseli, lecz z drugiej strony w urządzeniu tej klasy należy się tego spodziewać.

Tecno Spark 30C 5G (źródło: Tecno)

Zadowalającą wydajność zapewni z kolei procesor MediaTek Dimensity 6300 z modemem 5G, do produkcji którego wykorzystywany jest 6-nm proces technologiczny. Użytkownicy dostaną do dyspozycji 4 GB RAM z opcją rozszerzenia o kolejne 4 GB kosztem pamięci wbudowanej, co może się przydać, bowiem 4 GB to w 2024 roku bardzo mało.

Pamięci wewnętrznej jest zaś od 64 do 128 GB (w zależności od wersji) i ją również można rozszerzyć, za pomocą karty microSD o pojemności maksymalnie 1 TB. Urządzenie zasilać będzie akumulator o pojemności 5000 mAh, który da się ładować przez port USB-C z mocą 18 W. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 14 i waży 189,2 grama.

Tecno Spark 30C 5G (źródło: Tecno)

Smartfon Tecno Spark 30C 5G wyposażono również w 48 Mpix aparat z sensorem Sony IMX582 na tyle i 8 Mpix na przodzie, moduł NFC, emiter podczerwieni, głośniki stereo z Dolby Atmos, dual SIM i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Producent informuje też, że jego obudowa spełnia kryteria klasy odporności na pył i wodę IP54.

Tecno Spark 30C 5G to tani smartfon

Cenę najnowszego w ofercie chińskiego producenta modelu ustalono w Indiach na 9999 rupii (równowartość około 470 złotych) za wersję 4/64 GB i 10499 rupii (~490 złotych) za wariant 4/128 GB. Do wyboru klienci dostaną trzy wersje kolorystyczne: czarną, białą i zieloną.