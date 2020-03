Samsung zmieni definicję budżetowego smartfona z Androidem

Kiedyś budżetowe smartfony Samsunga nie cieszyły się szczególnie dobrymi opiniami wśród użytkowników, ponieważ korzystanie z nich nie było zbyt komfortowe. Wygląda jednak na to, że Koreańczycy zamierzają zmienić podejście do urządzeń z tej kategorii. Klienci powinni być zachwyceni, ponieważ za niewielką kwotę dostaną zaskakująco porządnie wyposażony sprzęt.

Nie do końca rozumiem, co powoduje Samsungiem, że jego nowym budżetowcom pod wieloma względami będzie bliżej do średniaków niż do smartfonów z niższej półki. Producent musi mieć jednak w tym jakiś cel – jedynym logicznym wyjaśnieniem wydaje się chęć prześcignięcia konkurencji w postaci Redmi i realme, bowiem to właśnie te marki królują w najniższych segmentach. Zarówno Galaxy A11, jak i Galaxy A21 mają realne szanse wygrać w starciu z nimi.

Samsung Galaxy A21 – specyfikacja

Zeszłoroczny Galaxy A20 oferuje przyzwoitą specyfikację, ale trudno nazwać ją powalającą – lista parametrów po prostu zgadza się z tym, jaką pozycję w serii Galaxy A zajmuje ten model. Zupełnie inaczej będzie w przypadku Galaxy A21 – zarówno jego design, jak i podzespoły nie wskazują, że mamy do czynienia z jednym z niżej pozycjonowanych smartfonów w portfolio Samsunga.

Jak bowiem możecie zobaczyć na załączonym poniżej renderze, który przedstawia nowy model z linii Galaxy A, producent zastosuje w nim wyświetlacz typu Infinity-O, tj. z okrągłym otworem (w lewym górnym rogu), a także poczwórny aparat główny. Na „budżetowość” mogą wskazywać jedynie dość szerokie ramki dookoła ekranu i pojemnościowy czytnik linii papilarnych na panelu tylnym (to jednak zrozumiałe, że Samsung nie zintegruje tego ostatniego z – najprawdopodobniej – panelem LCD).

To jednak nie koniec niespodzianek. Jak bowiem wynika z najnowszych doniesień, Samsung Galaxy A21 zostanie wyposażony w ośmiordzeniowy (4x ARM Cortex-A73 2,3 GHz + 4x ARM Cortex-A53 1,7 GHz; 10 nm FinFET) procesor Exynos 9611 z układem graficznym ARM Mali-G72 MP3, który znalazł się również na pokładzie m.in. dużo droższego Galaxy A51! Smartfon po wyjęciu z pudełka ma pracować pod kontrolą systemu Android 10 z interfejsem One UI 2 i czerpać prąd z akumulatora o pojemności aż 6000 mAh.

Jeszcze nie wiemy, kiedy Samsung zaprezentuje Galaxy A21 (podobnie jak Galaxy A11), ale można podejrzewać, że zrobi to w ciągu najbliższych tygodni.

Źródło: Android Headlines, 91mobiles