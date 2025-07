Samsung prezentuje smartfon, który już widzieliśmy

Samsung oficjalnie zaprezentował nowy model – Galaxy F36 5G. Problem w tym, że trudno nazwać go nowością. To niemal dokładnie ten sam smartfon, który już wcześniej zadebiutował jako Galaxy M36. Różnice? Głównie kosmetyczne.

Galaxy F36 to Galaxy M36 w przebraniu

Samsung Galaxy F36 5G trafił do sprzedaży jako smartfon z niższej średniej półki cenowej, ale pod względem specyfikacji nie oferuje nic, czego byśmy już nie znali. Urządzenie jest bowiem po prostu przemianowaną wersją Galaxy M36, która zadebiutowała kilka tygodni wcześniej.

Oba modele łączy identyczna specyfikacja techniczna, obejmująca 6,7-calowy ekran Super AMOLED Full HD+ z odświeżaniem 120 Hz, procesor Exynos 1380, 6 GB lub 8 GB RAM, 128 GB pamięci wewnętrznej (z możliwością rozbudowy do 2 TB) oraz akumulator o pojemności 5000 mAh z ładowaniem o mocy 25 W.

Zestaw aparatów również pozostał bez zmian. Z tyłu znajdziemy główny sensor 50 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu, obiektyw ultraszerokokątny połączony z matrycą 8 Mpix i aparat makro 2 Mpix. Z kolei z przodu zamontowano kamerkę do selfie o rozdzielczości 13 Mpix. Zarówno frontowa, jak i główna kamera, umożliwiają nagrywanie wideo w 4K przy 30 kl./s. Do tego dochodzi Android 15 z One UI 7.0, a producent zapewnia aż sześć dużych aktualizacji systemu oraz sześć lat poprawek bezpieczeństwa.

Jedynym wyróżnikiem Galaxy F36 względem Galaxy M36 jest tylny panel z fakturą imitującą skórę, dostępny w kolorach Coral Red, Luxe Violet i Onyx Black. Obudowa ma 7,7 mm grubości i waży 197 g. Całość wygląda elegancko, ale to nie zmienia faktu, że z technicznego punktu widzenia mamy do czynienia z powtórką tego samego urządzenia.

Samsung Galaxy F36 (źródło: Flipkart)

Dostępność i cena Galaxy F36

Samsung Galaxy F36 5G trafi do sprzedaży w Indiach 29 lipca 2025 roku. Smartfon będzie dostępny wyłącznie w sklepie internetowym Samsunga oraz na platformie Flipkart. Cena startowa wynosi 17499 rupii indyjskich za wersję 6/128 GB (~740 złotych) oraz 18999 rupii indyjskich za wariant 8/128 GB (~805 złotych).

Pod względem możliwości Galaxy F36 5G to bardzo solidna propozycja w segmencie budżetowym. Jednak trudno nie odnieść wrażenia, że Samsung niepotrzebnie rozdrabnia portfolio, prezentując dwa identyczne modele pod różnymi nazwami, zależnie od kanału sprzedaży i rynku docelowego.