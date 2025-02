Zaskakująca premiera nowego smartfona Samsunga

Premiera tego urządzenia jest podwójnym zaskoczeniem. Nie tylko dlatego, że jej nie zapowiedziano, ale również dlatego, że Samsung zdecydował się po raz drugi wprowadzić na rynek model o nazwie Galaxy A25 5G, który z oryginałem nie ma wiele wspólnego.

Smartfon Samsung Galaxy A25 5G po raz drugi debiutuje na rynku

Samsung Galaxy A25 5G trafił do sprzedaży w Polsce na początku stycznia 2024 roku, niedługo po swojej premierze w grudniu 2023 roku. Jak nietrudno policzyć, minął już zatem ponad rok. Zupełnie niespodziewanie Koreańczycy wprowadzili na japoński rynek model o takiej samej nazwie (żadne przecieki na to nie wskazywały), ale z bardzo mocno zmienioną specyfikacją.

Różnica, która rzuca się w oczy w pierwszej kolejności, objawia się w liczbie aparatów na tyle. Nowy Samsung Galaxy A25 5G 2025 ma tylko dwa – główny o rozdzielczości 50 Mpix i drugi z matrycą 2 Mpix, podczas gdy starszy stażem na rynku model trzy: 50 Mpix, 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym i 2 Mpix do zdjęć makro.

Samsung Galaxy A25 5G 2025 (źródło: Samsung)

Kolejną różnicą jest rozdzielczość aparatu na przodzie – w Galaxy A25 5G 2025 ma on 5 Mpix (zamiast 13 Mpix). Na froncie znajduje się też większy wyświetlacz, bo o przekątnej 6,7 cala (zamiast 6,5 cala). Niestety, równocześnie o niższej rozdzielczości HD+ 1600×720 pikseli (vs Full HD+ 2340×1080 pikseli). Do tego jest to matryca TFT (a nie Super AMOLED), która odświeża obraz z częstotliwością tylko 60 Hz (a nie nawet 120 Hz).

Koreańczycy wymienili też układ Exynos 1280 (5 nm) na SoC MediaTek Dimensity 6300+ (6 nm) oraz ograniczyli liczbę RAM i pamięci wbudowanej do odpowiednio 4 i 64 GB. Pozostawili natomiast slot na kartę microSD, czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi i akumulator o pojemności 5000 mAh, a do tego dodali IP68 („oryginalny” Galaxy A25 5G nie mógł pochwalić się taką pyłoszczelnością i wodoodpornością).

Podsumowując…

Samsung Galaxy A25 5G 2025 vs Samsung Galaxy A25 5G

Samsung Galaxy A25 5G 2025 Samsung Galaxy A25 5G Wyświetlacz 6,7 cala, HD+ 1600×720 pikseli, 60 Hz, TFT 6,5 cala, Full HD+ 2340×1080 pikseli, 120 Hz, Super AMOLED Procesor MediaTek Dimensity 6300+ 2,2 GHz (6 nm) Exynos 1280 2,4 GHz (5 nm) RAM 4 GB 4/6/8 GB Pamięć wbudowana 64 GB 128/256 GB Slot na kartę pamięci TAK TAK Aparat na tyle 50 Mpix (f/1.8) + 2 Mpix 50 Mpix (f/1.8) z OIS + 8 Mpix (f/2.2) + 2 Mpix (f/2.4) Aparat na przodzie 5 Mpix (f/2.2) 13 Mpix (f/2.2) Akumulator 5000 mAh 5000 mAh Wymiary 167,7×77,7×8,5 mm 161×76,5×8,3 mm Waga 210 gramów 197 gramów IP IP68 NIE

Samsung Galaxy A25 5G 2025 ma być sprzedawany w Japonii za 29900 jenów, co jest równowartością około 780 złotych. Nie należy się spodziewać, że trafi do sprzedaży w innych krajach.