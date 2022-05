Przymierzasz się do zakupu taniego smartfona z 5G? Może warto poczekać na tę premierę

Jak wiadomo, tym samym modelom smartfonów zdarza się debiutować w różnych wersjach, w różnym czasie. Bohater tego artykułu pojawił się po raz pierwszy pół roku temu w Stanach Zjednoczonych, choć Galaxy A13 pozbawiony łączności 5G jest już dostępny w Polsce.

Samsung Galaxy A13 5G coraz bliżej Europy

Wracamy do sprawy Samsunga Galaxy A13, ponieważ jego premiera z modułem 5G jeszcze przed nami, a dziś możliwe że poznaliśmy oficjalne ceny urządzenia. Pierwszy o przecieku doniósł serwis MySmartPrice wspólnie z informatorem Sudhanshu Ambhore.

Samsung A13 5G wygląda niemal tak samo jak model pozbawiony tego modułu. (źródło: Samsung)

Najtańsza opcja wyposażona w 3 GB RAM i 32 GB pamięci wewnętrznej powinna kosztować 179 euro (~830 złotych). Barierę 200 euro przekracza natomiast wyceniona na 209 euro (~970 zł) wersja z 4 GB RAM i 64 GB miejsca na dane. Opcja z dodatkowymi 64 GB pamięci wewnętrznej powinna w Polsce przekroczyć czterocyfrową kwotę – przeciek wspomina bowiem o cenie rzędu 239 euro (~1110 złotych).

Takiego zakresu cenowego oczywiście mogliśmy się do pewnego stopnia spodziewać – znana nam z amerykańskiego rynku budżetowa specyfikacja Samsunga Galaxy A13 5G podpowiadała, że smartfon nie może kosztować zbyt dużo. A co znajdziemy w środku Galaxy A13 5G?

Specyfikacja Galaxy A13 5G

Układ mobilny to ośmiordzeniowy MediaTek Dimensity 700 wspierany przez chipset graficzny Mali-G57 MC2. Ekran wykonano w technologii LCD z częstotliwością odświeżania o wartości 90 Hz. Mierzy on 6,5 cala, a jego rozdzielczość wynosi 1600 na 720 pikseli. Z tyłu znajdują się trzy aparaty: główny o matrycy 50 Mpix, oraz dwumegapikselowe sensory do głębi oraz zdjęć makro.

Sprzęt zadebiutował z Androidem 11 na pokładzie, wersja z numerem 12 jest w drodze. Urządzenie wyposażono w czytnik linii papilarnych w bocznym guziku. Na ramkę trafiło też złącze minijack 3,5 mm. Całość wspiera bateria o pojemności 5000 mAh z opcją szybkiego ładowania o mocy 15 W. Samsung Galaxy A13 5G pojawi się na rynku w trzech kolorach: czarnym, niebieskim oraz białym.