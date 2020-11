LG Wing z obracanym ekranem oficjalnie w sprzedaży! Są aż 3 gratisy, ale TV nie dorzucają

LG Wing, czyli smartfon z obracanym ekranem, jest już dostępny w Polsce. Producent przygotował bogaty zestaw promocyjny, dzięki któremu oprócz smartfona dostaniemy także trzy prezenty.

LG Wing to nietuzinkowa rzecz

LG dołączyło do swojej oferty najdziwniejszy smartfon, jaki powstał w ostatnich miesiącach. LG Wing ma obracany ekran, i wiążą się z nim konkretne atuty. Co prawda nauczenie się dodatkowych sztuczek podczas korzystania z tego typu urządzenia wymaga nieco czasu, ale gra może być naprawdę warta świeczki. Wystarczy rzucić okiem na to, co oferują alternatywne formy obsługi smartfona.

Oprócz takich funkcji jak jednoczesne wyświetlanie obok siebie dwóch aplikacji, smartfon może wypełniać zadania stawiane przed zwykłymi smartfonami, a nawet więcej. Na przykład certyfikat militarny MIL-STD 810G świadczy o zwiększonej odporności na zachlapania, pył czy upadki.

Trzy prezenty dla kupujących

Strona z promocjami LG wyszczególnia LG Wing jako smartfon, w związku z którego sprzedażą prowadzona jest specjalna promocja. Kupujący urządzenie za 4799 zł będą mogli odebrać trzy gratisy:

słuchawki LG Tone Free FN6

głośnik Bluetooth XBOOM Go PL2

roczny voucher na naprawę 2 wyświetlaczy LG Wing

Zapewne część fanów LG śledzących temat, miało cichą nadzieję na to, że producent będzie dorzucać do zamówienia na LG Wing telewizor. Tak było w przypadku tego smartfona w niektórych krajach rozpoczynających sprzedaż przed Polską. Cóż – nie tym razem. Bezprzewodowy zestaw muzyczny będzie musiał wystarczyć.

Żeby otrzymać prezenty, konieczna jest rejestracja zakupu, którą przeprowadzimy przy pomocy tej instrukcji.

Promocja kończy się 31 grudnia 2020 roku. Z kolei możliwość rejestracji zakupu otwarta jest do 5 stycznia 2021 roku.

Sklepy objęte promocją to: LG Brandstore Warszawa, LG Brandstore Magnolia Wrocław, Media Expert, oraz internetowe sklepy LG i operatorów Orange, Play i Plusa.