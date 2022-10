Zbliża się premiera smartfonów z serii Redmi Note 12. Na co się przygotować?

Seria smartfonów Redmi Note 11 miała swoją premierę już rok temu. Plotek na temat następnej iteracji krążyło po sieci wiele, a premiery Note 12 spodziewano się już w pierwszej połowie tego roku. Do tego finalnie nie doszło, ale firma nareszcie zapowiedzała, kiedy zadebiutuje następna generacja.

Reklama

Redmi Note 12 jeszcze w tym roku

W chińskim serwisie Weibo ukazał się post od marki Redmi, który informuje o nadchodzącej premierze serii Note 12. Ma ona ujrzeć światło dzienne jeszcze w tym miesiącu i początkowo pojawi się na chińskim rynku.

Choć Redmi nie zdradza żadnych dokładnych informacji na temat specyfikacji najnowszych smartfonów, to zapowiada, że seria Note 12 będzie największą modernizacją w historii smartfonów tej marki.

Redmi Note 10 Pro (fot. Katarzyna Pura – Tabletowo.pl)

Ponadto Redmi przekazuje, że urządzenia z serii Note 12 będą korzystały z dwóch ważnych technologii. Nie znamy jednak żadnych detali na temat tego, na czym będą one polegać i co będą usprawniać. Niektórzy użytkownicy śmieją się natomiast, że może chodzić o kopię Dynamic Island.

Wiadomo więcej, niż chciałby producent

Na szczęście w świecie zdominowanym przez dociekliwych leaksterów i ludzi, którzy są w stanie godzinami przekopywać się przez informacje, byle odnaleźć to czego szukają, nic nie jest tajemnicą. Dlatego też znamy częściowe specyfikacje nadchodzących urządzeń z serii Redmi Note 12.

(źródło: 3C, via Pricebaba)

Dzięki certyfikacji 3C wiadomo, że powstaną co najmniej trzy modele, a moc ładowania ich akumulatorów może wyglądać następująco: 67 W, 120 W i 210 W. Oznacza to, że najsilniejszy model z serii będzie prawdopodobnie jednym z najszybciej ładujących się smartfonów na rynku.

7.8 Ocena

Inne źródła sugerują, że będzie jeszcze czwarty model, ale jego nie znaleziono na stronie certyfikacji 3C. Ponadto podejrzewa się, że warianty Note 12 Pro i Note 12 Pro+ będą korzystać z procesora MediaTek Dimensity 1080, a każdy z dostępnych modeli otrzyma wyświetlacz AMOLED oraz główną kamerę o rozdzielczości 50 Mpix.

Są to mimo wszystko tylko plotki i na oficjalne potwierdzenie musimy jeszcze poczekać do dnia premiery. Jeśli natomiast chodzi o debiut na rynku europejskim, to znając Redmi powinniśmy móc kupić smartfony z serii Note 12 na początku przyszłego roku.