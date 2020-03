Redmi 9 zaoferuje aż cztery aparaty i do tego MediaTeka Helio G80

Redmi zaprezentowało już smartfony z serii Redmi Note 9, więc teraz czekamy na premierę linii Redmi 9. Wciąż nie znamy jej daty, ale wydaje się ona tylko kwestią czasu. Tym bardziej, że światło dzienne ujrzały kolejne informacje na temat specyfikacji jednego z nowych średniaków marki-córki Xiaomi. Wiemy też, jak będzie wyglądał.

Redmi 9

Do sieci wyciekło pierwsze zdjęcie Redmi 9, które zdradza dwie bardzo istotne rzeczy na jego temat. Po pierwsze, wygląd panelu tylnego będzie inspirowany designem plecków Redmi K30, bowiem (całkiem rozbudowany) moduł aparatu głównego otoczy odróżniający się od pozostałej części okrąg z nieco jaśniejszym wnętrzem. W tym przypadku nie robi on jednak już takiego wrażenia, gdyż pokrywa wykonana zostanie z tworzywa sztucznego, więc nie będzie się efektownie błyszczała (aczkolwiek mimo wszystko można to uznać nawet za zaletę).

A skoro już o aparacie mowa, to wygląda na to, że Redmi 9 zaoferuje na panelu tylnym aż cztery. Według nieoficjalnych doniesień, główny sensor ma mieć rozdzielczość 13 Mpix. Do tego na pokładzie znajdzie się 8 Mpix obiektyw ultra-szerokokątny, 5 Mpix aparat do zdjęć makro i 2 Mpix „oczko” do wykrywania głębi. Podobnie jak w Redmi 8 i Redmi Note 8 Pro, z modułem „zintegrowany” zostanie czytnik linii papilarnych, aczkolwiek nie będzie on tak mocno wystawał, jak w ostatnim z ww. smartfonów.

Redmi 9 ma być dostępny w przynajmniej dwóch wersjach kolorystycznych: fioletowej i zielonej, ale można podejrzewać, że producent przygotuje jeszcze inne.

Redmi 9 (źródło: @Sudhanshu1414)Najnowsze doniesienia na temat Redmi 9 podają również, że smartfon zostanie wyposażony w ośmiordzeniowy (ARM Cortex-A75 2,0 GHz + ARM Cortex-A55 1,8 GHz; 12 nm) procesor MediaTek Helio G80 z układem graficznym ARM Mali-G52 MC2. To ciekawe, bowiem jeszcze niedawno mówiło się, że Redmi sięgnie po MediaTeka Helio G70. Bez względu na to, na jaki SoC zdecyduje się producent, będzie to ogromna zmiana względem Snapdragona 439 w serii Redmi 8.

Wcześniejsze doniesienia informowały także, że Redmi 9 zostanie wyposażony w ogromny, bo aż 6,6-calowy wyświetlacz, podczas gdy poprzednia generacja oferowała 6,2-calowe ekrany. Smartfon ma być dostępny w konfiguracji z 4 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej, ale można się spodziewać również przynajmniej jeszcze jednej.

Źródło: @Sudhanshu1414 via FoneArena

